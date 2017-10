Calgary - Jaromír Jágr nemohl ani na druhý pokus slavit výhru s více než 18 tisíci fanoušky Calgary Flames v hledišti haly Scotiabank Saddledome. Chybělo dokonce málo, aby Flames - stejně jako při minulé domácí prohře s Ottawou 0:6 - opět vůbec neskórovali. S trochou střeleckého štěstí přitom mohl Jágr zápas s Carolinou (1:2) dohrávat minimálně s hattrickem, jenže Scott Darling v brance Hurricanes byl zásadně proti.

Pětačtyřicetiletý Jágr dostal od Glena Gulutzana od začátku prostor v první útočné formaci s mladými hvězdami týmu Johnnym Gaudreauem a Seanem Monahanem, kde ho kouč Flames zkoušel občas i v předchozích utkáních. Celé trio působilo postupem času lépe a lépe, až se proměnilo ve skutečnou hrozbu pro hostující Hurricanes a vytvářelo si šanci za šancí. Po asistencích Jágra s Gaudreauem se však ujala až ta z poloviny 57. minuty, kdy vykřesal naději na zvrat Monahan. Více už se ale nestalo, bylo pozdě.

Sám Jágr, jemuž několikrát aplaudovalo hlediště, odehrál svůj zatím nejlepší zápas v novém působišti. Skvělým krytím puku a přehledem na ledě připravil spoluhráčům řadu výborných pozic pro zakončení. Jenže také dobře věděl, že přinejmenším polovina ze čtyř jeho ran mezi tyče měla skončit gólem. Darling ale vytáhl fantastické zákroky, jindy nepřipustil vzorně clonícímu veteránovi úspěšně dorážet a české legendě tak nezbylo nic jiného, než si zoufale zakroutit hlavou.

"Gólmani jsou občas až příliš dobří," řekl Jágr po utkání s úsměvem zámořským médiím. "Ale mě už to vůbec nijak nepřekvapuje. Hraju v téhle lize opravdu dlouho. Občas dáváte ošklivé góly a padá vám to tam. A jindy zase potřebuje mít ke skórování kus štěstí," prohlásil Jágr, jehož musely mrzet zejména stoprocentní příležitosti z konce šesté minuty, kdy zasáhl Darling betonem, a dorážka ve 48. minutě, jež skončila v lapačce.

Darling měl přirozeně mnohem radostnější pohled na krizové situace, jež rozhodly o osudu zápasu. "Člověka vážně potěší, že šlo zrovna o něho. V tu danou chvíli jsem to nevěděl. Ale vždyť je to Jaromír Jágr. A je super si říct, že ho člověk vychytal. Alespoň pro kluka, jako jsem já. Vždyť já tady mám odchytáno 80 zápasů, zatímco on jich odehrál asi dva tisíce," vysvětlil Darling.

Pro Calgary je ale i přes porážku cenné zjištění, že souhra ostříleného veterána s mimořádně šikovnými mladíky funguje. Existuje tak šance, že by se po odchodu Jiřího Hudlera v průběhu sezony 2015/16 u nich na postu pravého křídla někdo dlouhodoběji usadil. I když nechybělo mnoho a Gulutzan od záměru postavit k nim Jágra rychle upustil.

"V první třetině mi prolétlo hlavou, že vše přeskupíme jinak. Ale hlavně ve třetí části už pak hráli dobře. Občas zabere nějaký čas, než vznikne ta správná chemie. Myslím, že ve třetí třetině už byla dobře patrná," řekl Gulutzan.

"Chvilku to trvalo, ale ve druhé polovině zápasu už souhra mezi námi fungovala. Je to pro nás všechny něco nového. Mladí kluci nijak moc nemluví, ale to my právě musíme, i když není snadné řešit věci, když prohráváte. Pak šance přišly, ale bylo už příliš pozdě," litoval Jágr.

Také Monahan cítil, že s parťáky z nově složeného útoku mají na čem stavět. "Jágr je skvělý hráč a já osobně si myslím, že jsme dobře kombinovali. Jak jsme se trochu sehráli, bylo tam pár příležitostí, což je pozitivní. Musíme se dál společně zlepšovat," prohlásil Monahan.

Jágr sice před odletem do zámoří zpochybňoval možnost, že by tým táhl jako hráč prvního útoku, ale zdálo se, že mu zase o něco větší prostor na ledě svědčí. Odehrál téměř 15 minut.

"Hrál jsem o trochu víc a tyto minuty mi jedině pomohou dostat se do kondice. Nepřišel jsem s tím, abych hrál první lajnu. Ale mohu hrát kdekoliv. Vím, jakým typem hráče jsem a jakým hráčem mohu být. A jakkoliv bude možné pomoci týmu, udělám to," ujistil Jágr.