Kladno - Hokejový velikán Jaromír Jágr přiznal, že už byl připravený zůstat doma a začít sezonu v dresu prvoligového Kladna, jehož je majitelem. Uzavření kontraktu s Calgary Flames v NHL ho do jisté míry překvapilo.

"Vážně jsem to neřešil a nijak jsem na to netlačil. NHL sice byla mou prioritou, ale já už měl připravenou variantu, že nikam nepůjdu a budu tady. Vážně ano. Je to pro mě takové překvapení, že to všechno takhle dopadlo," řekl Jágr v rozhovoru s ČTK.

"Měl jsem v plánu jet už ve středu do Litoměřic. Pak už by přišly na řadu ty dva domácí zápasy se Slavií a Českými Budějovicemi," prozradil Jágr, který zvažoval nastoupit už v sobotním domácím duelu Rytířů s Přerovem, ale nakonec vše přehodnotil.

Žádnou zvláštní úlevu, že je čekání a nejistota ohledně budoucnosti za ním, nepociťuje. "Mám z toho smíšené pocity. Ať to dopadlo, jak to dopadlo, všechno má svoje plusy a také mínusy. Čekal jsem dlouho, teď je všechno hodně narychlo," připustil Jágr.

"A neměl jsem šanci s nikým trénovat, což je takové nepříjemné. Jdeš do jiného mužstva bez tréninku... A já pět měsíců nehrál, což v mých letech nebude žádná hitparáda," doplnil Jágr, jenž je nejproduktivnějším Evropanem historie NHL a díky kontraktu s Flames se před ním otevírá šance stát se hráčem s nejvíce starty v základní části NHL.