New York - Jaromír Jágr přihrál v sobotním utkání NHL na dva góly hokejistů Floridy, kteří v posledním domácím zápase v sezoně porazili Buffalo 3:0. Svůj dvacátý gól v probíhajícím ročníku vstřelil Martin Hanzal, jenž pečetil výhru Minnesoty 3:1 v Arizoně, odkud letos v únoru po 10 letech přestoupil. Posledním účastníkem play off se stalo Toronto po vítězství 5:3 nad Pittsburghem.

Premiéru v NHL má za sebou brankář David Rittich z Calgary, jehož v sobotu povolalo vedení Flames z farmy ve Stocktonu z AHL. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Jihlavy při porážce 1:3 na ledě San Jose v třetí třetině vystřídal Briana Elliotta a z deseti střel inkasoval jeden gól.

Panteři úspěchem v duelu s Buffalem přerušili sérii šesti porážek. Třiceti zákroky se o to zasloužil brankář James Reimer, který vychytal druhé čisté konto v sezoně. Úvodní gól večera vstřelil v 28. minutě Nick Bjugstad, o další dva se po spolupráci s Jágrem postaral Jonathan Huberdeau.

Nejprve v 38. minutě zvýšil v přesilové hře na 2:0, když dotlačil puk do odkryté branky poté, co obránce Justin Falk v brankovišti zázračně zastavil Jágrovu dorážku. V 46. minutě pak český veterán důrazným napadáním vybojoval puk v útočném pásmu a předložil jej Huberdeauovi, jehož přihrávku zpoza branky si obránce Ristolainen srazil bruslí za záda vlastního gólmana Lehnera.

"Je fajn, že jsme po sérii porážek mohli aspoň trochu potěšit fanoušky," prohlásil Huberdeau. "Bylo hezké vidět, že na náš poslední zápas přišlo tolik lidí. Chtěli jsme jim ukázat, že se v létě dobře připravíme na příští sezonu."

Ta už bude bez útočníka Shawna Thorntona, který se loučil s kariérou. "Moc jsem si přál dát gól. Měl jsem dnes spoustu šancí. Pokaždé, když jsme měli přesilovku, na mě kluci křičeli: Tlač se před branku, nacpi se tam, my ti přihrajeme. Ale hokejový bůh byl dnes někde jinde a nebylo mi přáno. I tak jsem si však poslední zápas moc užil," prohlásil devětatřicetiletý Thornton.

Minnesota si v Arizoně připsala čtvrté vítězství v řadě a stanovila nový klubový rekord v počtu výher a bodů za sezonu. Divočáci zakončili základní část se ziskem 106 bodů, což je o dva více než v dosud nejpovedenější sezoně 2006/07.

Hanzal se na ledě svého bývalého klubu prosadil v 54. minutě, kdy dorážkou do prázdné branky v přesilové hře uzavřel skóre na 3:1. O gól si řekl už cestou do arény v Glendale, která byla jeho domovem od roku 2007. Zřízence na parkovišti před vchodem požádal, aby brankáři Kojotů Miku Smithovi vyřídil vzkaz, ať mu něco pustí.

Nakonec se tak skutečně stalo a Hanzal, jemuž v průběhu první třetiny pustili na kostce nad ledem vzpomínkové video, poprvé v kariéře pokořil hranici 20 gólů. "Je to pěkné. Nikdy se mi to nepovedlo, takže to pro mě hodně znamená," prohlásil třicetiletý rodák z Písku. "Ale teď je před námi play off a všechny statistiky se mažou. Začíná nová sezona. Už se nemůžu dočkat, vždyť kvůli tomu hokej hrajeme," těšil se na bitvy o Stanley Cup.

S velkou pravděpodobností poslední zápas v dresu Kojotů a nejspíš i v NHL sehrál obránce Zbyněk Michálek, byť definitivní rozhodnutí o konci kariéry nechává na léto. Stejně je na tom kapitán Shane Doan, naopak zájem pokračovat v týmu Arizony projevil útočník Radim Vrbata.

Hokejisté Toronta potřebovali k jistotě postupu do play off získat dva body ve dvou závěrečných víkendových zápasech a zvládli to hned v tom prvním proti Pittsburghu. A to zejména díky povedenému finiši ve třetí třetině.

Od 47. minuty totiž Maple Leafs prohrávali 2:3. Jenže pět a půl minuty před koncem vyrovnal premiérovým gólem v NHL finský útočník Kasperi Kapanen a na začátku 58. minuty zařídil obrat podařenou tečí Connor Brown. Vítězství pak pojistil při power play trefou do prázdné branky nováček Auston Matthews, který si připsal 40. zásah v sezoně. Více gólů v premiérové sezoně NHL naposledy nasázel Alexandr Ovečkin (52 v ročníku 2005/06).

Toronto si zahraje o Stanley Cup teprve podruhé za posledních dvanáct let. "Jsem na hráče nesmírně hrdý a mám za ně obrovskou radost. Odvedli opravdu skvělou práci," pochválil mužstvo trenér Mike Babcock. "Na začátku roku jsem říkal kolegům, že jestli postoupíme do play off, bude to až v 82. zápase. Povedlo se nám to o jedno utkání dřív. Ale abych byl upřímný, netušil jsem, že tenhle tým může být tak dobrý," doplnil Babcock.

"Jsem si jistý, že tenhle večer si budu pamatovat hodně dlouho," radoval se autor rozhodujícího gólu Brown. "Byl to úžasný zápas. Je fantastické, jak jsme se dokázali ve třetí třetině dostat zpátky do hry a otočit skóre."

Maple Leafs zakončí základní část dnes proti Columbusu a pořád půjde o hodně. Potřebují získat aspoň bod, aby v tabulce Atlantické divize přeskočili Boston a vyhnuli se v 1. kole play off souboji s nejlepším týmem základní části Washingtonem. Pokud se jim to podaří, utkají se s Ottawou.

Triumf Toronta připravil o naději na postup hokejisty Tampy Bay a New Yorku Islanders, kteří zvítězili 4:2 na ledě New Jersey.

Dres domácích Devils naposledy oblékl při předzápasovém rozbruslení Patrik Eliáš, jenž před pár dny oznámil konec kariéry. S dojatým čtyřicetiletým rodákem z Třebíče se při krátkém ceremoniálu před utkáním přišly přímo na led rozloučit i manželka Petra s dcerami Sophií a Kailou, které vhodily čestné buly.

Sobotní zápasy rozhodly o složení dalších dvojic v play off. Chicago se jakožto vítěz Západní konference utká s Nashvillem, který prohrál 1:2 ve Winnipegu a zůstal na poslední postupové příčce za Calgary. Minnesota narazí na St. Louis Blues, kteří si výhrou 5:4 po nájezdech na ledě Caroliny pojistili třetí příčku v Centrální divizi.

Už dříve byly jasné souboje Montreal - New York Rangers a Pittsburgh - Columbus. Zbývající dvojice určí až nedělní utkání.

Výsledky NHL:

Ottawa - NY Rangers 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 24. Hoffman, 30. Brassard, 47. Pageau - 60. Zibanejad. Střely na branku: 33:19. Diváci: 18.976. Hvězdy zápasu: 1. Brassard, 2. Pageau, 3. Hoffman (všichni Ottawa).

Philadelphia - Columbus 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Branky: 13. Bellemare, 15. Del Zotto, 27. Voráček, 34. Provorov - 22. Jones, 37. Jenner. Střely na branku: 24:22. Diváci: 19.798. Hvězdy zápasu: 1. Provorov, 2. Bellemare, 3. Mason (všichni Philadelphia).

Boston - Washington 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky: 36. Miller - 5. Johansson, 37. Shattenkirk, 40. Justin Williams. Střely na branku: 22:32. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Justin Williams, 2. Shattenkirk, 3. Bäckström (všichni Washington).

New Jersey - NY Islanders 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Branky: 46. a 60. Bennett - 27. a 49. Lee, 23. Pelech, 44. Chimera. Střely na branku: 39:20. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Lee, 3. Leddy (všichni Islanders).

Winnipeg - Nashville 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 51. Connor, 60. Wheeler - 32. Ellis. Střely na branku: 36:34. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Wheeler (oba Winnipeg), 3. Rinne (Nashville).

Toronto - Pittsburgh 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Branky: 7. Van Riemsdyk (Polák), 24. Bozak, 55. K. Kapanen, 58. C. Brown, 60. Matthews - 7. Kessel, 28. Crosby, 47. Guentzel. Střely na branku: 30:18. Diváci: 19.561. Hvězdy zápasu: 1. C. Brown, 2. Bozak, 3. K. Kapanen (všichni Toronto).

Los Angeles - Chicago 3:2 v prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

Branky: 45. Toffoli, 60. Brown, 61. Doughty - 7. Toews, 54. Panarin. Střely na branku: 26:27. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Quick (oba Los Angeles), 3. Keith (Chicago).

Florida - Buffalo 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 38. a 46. Huberdeau (na obě Jágr), 28. Bjugstad. Střely na branku: 37:30. Diváci: 17.235. Hvězdy zápasu: 1. S. Thornton, 2. Huberdeau, 3. Reimer (všichni Florida).

Carolina - St. Louis 4:5 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 20. a 50. Skinner, 10. Dahlbeck, 35. Nordström - 1. Barbašov, 26. Steen, 40. Reaves, 43. Upshall, rozh. nájezd Tarasenko. Střely na branku: 38:39. Diváci: 13.509. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Pesce (oba Carolina), 3. Upshall (St. Louis).

Dallas - Colorado 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 54. a rozh. nájezd Seguin, 14. Shore, 21. Jamie Benn - 38. Rantanen, 46. Landeskog, 49. MacKinnon. Střely na branku: 45:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Barrie (Colorado), 3. Shore (Dallas).

Arizona - Minnesota 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 43. Perlini - 5. Haula, 11. E. Staal, 54. Hanzal. Střely na branku: 21:45. Diváci: 17.490. Hvězdy zápasu: 1. Doan, 2. Z. Michálek (oba Arizona).

San Jose - Calgary 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 25. Tierney, 39. Boedker, 52. O'Regan - 40. Lazar. David Ritich odchytal za Calgary 10 minut, z 10 střel inkasoval 1 gól a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Střely na branku: 27:21. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Tierney, 2. Dell, 3. O'Regan (všichni San Jose).

Detroit - Montreal 2:3 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 11. Nielsen, 33. Larkin - 25. Beaulieu, 39. Lehkonen, 62. Galchenyuk. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 30 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Střely na branku: 27:30. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Galchenyuk (Montreal), 2. Larkin, 3. Nielsen (oba Detroit).

Vancouver - Edmonton 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 37. Boeser, 60. Edler - 22. Eberle, 44. Letestu, 50. Pakarinen. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Boeser (Vancouver), 3. Eberle (Edmonton).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Montreal 82 47 9 26 226:200 103 2. x-Ottawa 81 44 10 27 210:210 98 3. x-Toronto 81 40 15 26 249:239 95 4. x-Boston 82 44 7 31 234:212 95 5. Tampa Bay 81 41 10 30 230:225 92 6. Florida 81 34 11 36 208:237 79 7. Buffalo 81 33 12 36 199:233 78 8. Detroit 81 32 13 36 203:243 77

1. p-Washington 81 55 8 18 263:180 118 2. x-Pittsburgh 81 50 11 20 280:231 111 3. x-Columbus 81 49 8 24 246:193 106 4. x-NY Rangers 81 47 6 28 253:218 100 5. NY Islanders 81 40 12 29 237:240 92 6. Philadelphia 81 39 9 33 216:232 87 7. Carolina 81 35 15 31 211:233 85 8. New Jersey 81 28 14 39 182:240 70

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Chicago 82 50 9 23 244:213 109 2. x-Minnesota 82 49 8 25 266:208 106 3. x-St. Louis 81 45 7 29 232:216 97 4. x-Nashville 82 41 12 29 240:224 94 5. Winnipeg 82 40 7 35 249:256 87 6. Dallas 82 34 11 37 223:262 79 7. Colorado 81 22 4 55 164:275 48

Pacifická divize:

1. x-Anaheim 81 45 13 23 219:197 103 2. x-Edmonton 81 46 9 26 242:210 101 3. x-San Jose 82 46 7 29 221:201 99 4. x-Calgary 82 45 4 33 226:221 94 5. Los Angeles 81 39 7 35 198:201 85 6. Arizona 82 30 10 42 197:260 70 7. Vancouver 81 30 9 42 180:238 69