Praha - Už tento týden by mohlo dojít k návratu hvězdného hokejového útočníka Jaromíra Jágra do dresu prvoligového Kladna, který sám vlastní. Nejspíše se tak nestane ve středu proti Benátkám nad Jizerou, ale další domácí duel v sobotu proti Přerovu by už mohli Rytíři absolvovat s pětačtyřicetiletým druhým nejproduktivnějším hráčem historie NHL.

"Na start Jardy Jágra jsme připravení a v této chvíli je pravděpodobnější varianta sobota. Je to jedna z reálných možností. Je ale těžké to vyjádřit procentuálně, protože se do té doby může stát cokoliv. Může se ozvat někdo z NHL a nebo opravdu cokoliv. Je to na Jardově rozhodnutí," řekl ČTK tiskový mluvčí Kladna Vít Heral.

Jágr zůstává v NHL po konci ročního kontraktu s Floridou nechráněným volným hráčem a jeho prioritou je pokračování v nejlepší soutěži světa, o kterém jeho agent Petr Svoboda i nadále vyjednává. "Existují tři nebo čtyři kluby, se kterými jednáme. Dokud se vše nevyjasní tam, v Evropě se rozhlížet nebudu," řekl minulý týden Jágr ruskému deníku Sport-Express poté, co se něj oficiálně potvrdil zájem z KHL Nižněkamsk.

Jágr začal v minulém týdnu trénovat s kladenským týmem, a přestože dnes na tréninku chyběl, v klubu jsou připraveni na jeho případný start v druhé nejvyšší soutěži. "Jarda se připravuje buď s týmem nebo individuálně. Dneska na tréninku nebyl a půjde pravděpodobně individuálně večer," uvedl Heral.

Úplně vyloučit nejde ani Jágrův už středeční start, i když je nepravděpodobný. "Je to ale všechno na Jardově rozhodnutí. Jak trenéři už dříve řekli, jsou na to připravení a stačí jim to říci i hodinu před zápasem," doplnil Heral.

Jágr za Kladno nastoupil naposledy v sezoně 2012/13, kdy při výluce v NHL sehrál v extralize z Rytíře 34 zápasů a připsal si 57 bodů za 24 branek a 33 asistencí. Naposledy jej viděli kladenští fanoušci v barvách mateřského klubu 8. ledna 2013 proti Litvínovu, kdy pomohl k výhře 3:2 dvěma přihrávkami.

Jágr se stal v minulé sezoně NHL čtvrtým nejstarším hráčem její historie a rád by ještě ukázal, že může být v soutěži nadále platný. Pokud by se v zámoří nakonec dohodl na kontraktu, mohl by okamžitě odcestovat, protože přípravné kempy jsou v zámoří v plném proudu.

V NHL Jágr sehrál za Pittsburgh, Washington, New York Rangers, Philadelphii, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu 1711 zápasů a připsal si 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. Ve 208 duelech play off nasbíral dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru 201 bodů za 78 tref a 123 přihrávek.

V případě, že Jágrovi pokračování angažmá v NHL nevyjde, vyjádřil olympijský vítěz z Nagana z roku 1998 a dvojnásobný mistr světa (2005 a 2010) jako motivaci pro sezonu start už na své šesté olympiádě v únoru v Pchjongčchangu. A to i přesto, že po domácím mistrovství světa v Praze v roce 2015 v národním týmu skončil.