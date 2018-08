Ústí nad Labem - Hvězdný útočník Jaromír Jágr nastoupil na ledě Ústí nad Labem poprvé v přípravě na novou sezonu za prvoligové Kladno. Šestačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se v utkání bodově neprosadil a Rytíři prohráli 4:6.

"Přežil jsem to. Bohužel se nám nepodařila poslední třetina. Ale v pohodě... Ještě máme o něco míň než měsíc, než začne soutěž, tak máme na čem pracovat," řekl po utkání novinářům Jágr, který sehrál celý zápas poprvé od 14. února, kdy se představil v barvách Kladna v prvoligovém utkání na ledě Slavie.

O tři dny později v domácím duelu s Havířovem opustil led po zákroku Marka Sikory už ve třetí minutě otřesený a především si obnovil zranění kolena. Potom nastupoval jen na úvodní vteřiny, aby nasbíral nutné starty pro účast v baráži o extraligu. V té ale nakonec nestihl ani jeden zápas.

V Ústí se zařadil na pravé křídlo první formace po boku Petra Vampoly, který nastoupil za Rytíře po letním příchodu poprvé, a Adama Kubíka. Pro Rytíře to byl pátý přípravný duel, Jágr se objevil poprvé.

"Cítím se tak, jak si zasloužím, takže nic moc. Chtěl jsem se dostat do hry co nejdřív. Byl jsem trochu zraněný. Kdybych nebyl, tak jsem hrál některé přípravné zápasy dřív, protože jen těmi se do toho můžu nějak dostat," prohlásil Jágr.

Jeho vystoupení přilákalo v Ústí nad Labem do hlediště 1451 diváků. "Na to, že to byla příprava, přišlo docela dost lidí, což je pro Ústí dobře," uvedl olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný světový šampion a držitel dvou prstenů za vítězství ve Stanleyově poháru.

Předvedl několik pohledných akcí, ale na ledě nebyl u žádné vstřelené ani inkasované branky. Ani v závěrečné power play, kdy Rytíři dostali gól na 4:6. "V poslední minutě by měli být na ledě hráči, kterým se v tom zápase dařilo, a ti tam byli," usmíval se Jágr, který se dostává do formy po dlouhé pauze.

O jeho startu se fanoušci definitivně dozvěděli až před utkáním, ale Jágr měl jasno, že chce hrát. "Bál jsem se, aby se mi ještě ráno něco nestalo, a nechtěl jsem to zakřiknout. Chtěl jsem samozřejmě hrát. Já vím, že čím dřív budu hrát, tím to bude pro mě lepší. Shodím pár kil, dostanu se do tempa. Není jednoduché hrát se 115 kily, když ostatní mají sedmdesát," uvedl Jágr.

Jágr pokračuje v kariéře hlavně kvůli zodpovědnosti vůči Kladnu

Osud Kladna je největší motivací šestačtyřicetiletého útočníka Jaromíra Jágra v pokračování v kariéře. V lednu se vrátil z NHL z Calgary, aby Rytířům pomohl do extraligy, ale přetrvávající problémy s kolenem mu nedovolily se plnohodnotně zapojit. Teď se hrající legenda vrací do formy a v přípravě na ledě Ústí nad Labem sehrál Jágr první celý zápas po půl roce.

"Jestli bych si dokázal představit svůj život bez hokeje? Samozřejmě. Kdybych teď skončil, možná bych byl šťastnější. Ale mám určitou zodpovědnost ke klubu. K lidem, kteří to se mnou táhnou a věřili, že se do Kladna vrátím. I k dětem, které tady máme," řekl Jágr novinářům.

Majitel Rytířů chce klubu, který se od sestupu v roce 2014 marně snaží vrátit do extraligy, pomoci ke světlejší budoucnosti. "Kdyby mi někdo slíbil nebo zaručil, že klub bude pokračovat a neskončí, i když hrát nebudu, tak nemám problém skončit," prohlásil Jágr.

"I když hokej miluju, není to pro mě to nejdůležitější. Hlavní důvod, proč hraju, je zodpovědnost. Ti lidi, kteří pracují v našem klubu, mohli odejít někam jinam a zůstali jen z toho důvodu, že věřili, že se vrátím, podrželi klub v těžkých podmínkách. Bylo by ode mě nefér, kdybych se já na to teď vybodl. Mám hokej rád, ale kdybych teď skončil, tak jsem v pohodě. Nechtěl bych však při svém konci stáhnout ostatní lidi se mnou," podotkl Jágr.

Autor 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí z 1733 zápasů v NHL chce být do startu soutěžní sezony co nejlépe připravený. Kladno začne v sobotu 8. září doma proti Frýdku-Místku a Jágr si uvědomuje, že první liga nebude jednoduchá.

"I naše druhá nejvyšší soutěž je kvalitní, všichni hráči umí bruslit a jsou silní, dobře trénovaní. Jestli máš 30 let zkušeností nebo žádné, to nehraje roli. Nakonec stejně rozhoduje fyzická připravenost," prohlásil Jágr, který v bojích o Stanleyův pohár sehrál dalších 208 utkání s bilancí 201 bodů za 78 gólů a 123 přihrávek.

Přestože absolvoval celý zápas, ví, že jej čeká ještě hodně práce. "Je vydržet a vydržet. Kdybych jezdil trošku víc, tak bych pravděpodobně tolik nevydržel. Mám na čem pracovat. Bude to obrovská dřina se dostat do pohody. Pro mě i pro mužstvo," uvedl.

Zatím neví, zda nastoupí znovu v pátek, kdy Kladno hostí Karagandu. "Se mnou to je trošku složitější. Nemám jenom hokej. Musím točit reklamy, které pomáhají našemu klubu. Jsou taky různá focení. Nevymlouvám se, ale teď prostě nevím. I když mám něco v plánu, tak se to kolikrát kvůli počasí musí změnit," prohlásil Jágr.

V minulé sezoně byl po návratu z Calgary domluvený na případnou výpomoc z Kladna do extraligového Třince. Jak to bude v nadcházejícím ročníku, zatím neví. "Všechno záleží na tom, jak se budu cítit. Bylo by zbytečné, kdybych šel hrát extraligu v takové formě, jakou mám teď," doplnil Jágr.

"Já ze svých životních zkušeností vím, že když to člověk nevzdává a dá tomu maximum, může se to z minuty na minutu otočit. To je moje motivace. Všechno je o víře. Kdybych nevěřil, tak hrát nemusím. Až uvidím, že hráč zadarmo není moc platný, tak samozřejmě odstoupím," dodal Jágr.