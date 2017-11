New York - Jaromír Jágr si v pondělním utkání NHL proti St. Louis připsal asistenci a pomohl hokejistům Calgary k výhře nad nejlepším týmem Západní konference 7:4. Druhý nejproduktivnější hráč v dějinách NHL bodoval podruhé za sebou a ze zápasu si odnesl i tři plusové body za účast na ledě při vstřelených brankách. Za Flames skóroval také Michael Frolík. Kanadské mužstvo vyhrálo pátý z posledních šesti domácích zápasů.

Jágr v předchozím duelu proti Detroitu dal první gól v dresu Calgary, k němuž přidal i nahrávku. Proti St. Louis pomohla jeho přihrávka Flames ve 14. minutě k vedení 2:1. Útočník Mark Jankowski vybojoval u mantinelu puk, posunul ho k Samu Bennettovi a ten ho přihrál do rohu Jágrovi, který Jankowskému poslal kotouč mezi dvěma obránci. Třiadvacetiletý Kanaďan skóroval podruhé v zápase. Blues ale do konce první části stihli vyrovnat.

Utkání musel po první třetině kvůli zranění opustit brankář Calgary Mike Smith, kterého nahradil Eddie Läck. Druhá část hry změnu nerozhodného stavu nepřinesla. V poslední dvacetiminutovce šlo Calgary dvakrát do vedení, ale St. Louis pokaždé dokázalo vyrovnat. Skóre na stranu domácích definitivně převrátil v 55. minutě Kris Versteeg trefou na 5:4.

Dva body pro Flames pojistili Johnny Gaudreau a gólem do prázdné branky Frolík, který se trefil potřetí v sezoně. Jágrova formace si dohromady připsala šest bodů. "Vidíte, co Jágr mladým hráčům přináší, pocit sebevědomí. Vytváří hru a přihrává jim. Funguje to," prohlásil trenér Calgary Glen Gulutzan.

"Podle mě jsme dobré mužstvo. Musíme podle toho jednat. Bavil jsem se s hráči o tom, abychom ulovili nějakou kořist. Když jde o hodně a intenzita se zvyšuje, přesně v takový moment musíte ukázat, co ve vás je. Myslím si, že jsme na jejich čtvrtou branku dobře odpověděli," dodal Gulutzan.

"Je to pro nás důležité vítězství. Věděli jsme, jak dobře hrají. Nepředpokládáte, že proti takovému týmu tolikrát skórujete," řekl autor vítězné branky Versteeg. Calgary nyní čeká šest utkání na kluzištích soupeřů.

V dalším pondělním zápase Carolina porazila Dallas 5:1 zásluhou prvního útoku ve složení Sebastian Aho, Jordan Staal a Teuvo Teräväinen. Dvacetiletý Fin Aho si připsal gól a dvě asistence, střední útočník Staal měl čtyři nahrávky a Teräväinen vstřelil ve třetí třetině čistý hattrick a celkově zaznamenal čtyři body.

"Měl by víc útočit na branku, má na to schopnosti a šikovnost. Měl by mít trochu větší mentalitu střelce. V první řadě jde o nahrávače, centra, který po výměně vyrostl. Potřebuje být sobečtější směrem na branku a při střelbě," uvedl na Teräväinenovu adresu kouč Hurricanes Bill Peters.

Carolina bodovala v pátém utkání po sobě, Dallas naopak střídá výhry s porážkami. "Je to opravdu zklamání. Vybouchli jsme. Ocitli jsme se ve skvělé pozici, přesně v takové, v jaké chcete být, ale udělali jsme chyby. Tři branky jsme inkasovali kvůli prohraným soubojům u mantinelu. Ve třetí části nás přehráli. Rozjeli se a nedokázali jsme zareagovat," zhodnotil zápas trenér Stars Ken Hitchcock.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Calgary - St. Louis 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)

Branky: 5. a 14. Jankowski (na druhou Jágr), 46. Bennett, 53. Ferland, 55. Versteeg, 59. J. Gaudreau, 59. Frolík - 4. a 53. Tarasenko, 17. Schwartz, 52. Steen. Střely na branku: 37:24. Diváci: 18.519. Hvězdy zápasu: 1. Jankowski, 2. Bennett, 3. J. Gaudreau (všichni Calgary).

Carolina - Dallas 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Branky: 43., 47. a 50. Teräväinen, 9. Aho, 60. Skinner - 29. A. Radulov. Střely na branku: 28:26. Diváci: 7968. Hvězdy zápasu: 1. Teräväinen, 2. Jordan Staal, 3. Aho (všichni Carolina).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 18 14 2 2 71:46 30 2. Toronto 19 12 0 7 72:63 24 3. Ottawa 16 8 5 3 59:53 21 4. Detroit 18 8 2 8 49:51 18 5. Montreal 18 8 1 9 46:61 17 6. Boston 16 6 4 6 44:51 16 7. Buffalo 17 5 3 9 40:60 13 8. Florida 16 5 2 9 53:62 12

Metropolitní divize:

1. New Jersey 17 11 2 4 61:54 24 2. Columbus 18 10 1 7 55:50 21 3. Washington 18 10 1 7 53:53 21 4. Pittsburgh 19 9 3 7 50:68 21 5. NY Islanders 17 9 2 6 60:55 20 6. NY Rangers 18 9 2 7 60:59 20 7. Philadelphia 17 8 2 7 50:45 18 8. Carolina 16 7 4 5 46:44 18

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 19 13 1 5 62:51 27 2. Winnipeg 16 9 3 4 52:46 21 3. Nashville 16 9 2 5 45:46 20 4. Chicago 18 8 2 8 53:49 18 5. Dallas 17 9 0 8 48:48 18 6. Colorado 16 8 1 7 54:55 17 7. Minnesota 16 7 2 7 46:44 16

Pacifická divize:

1. Los Angeles 17 11 2 4 55:41 24 2. Vegas 16 10 1 5 57:46 21 3. San Jose 16 10 0 6 44:36 20 4. Calgary 17 10 0 7 51:50 20 5. Vancouver 17 8 2 7 43:46 18 6. Anaheim 17 7 3 7 48:50 17 7. Edmonton 17 6 2 9 38:52 14 8. Arizona 19 2 3 14 45:75 7

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 18 31 (8+23) 2. Kučerov (Tampa Bay) 18 30 (16+14) 3. Schwartz (St. Louis) 19 24 (10+14) 4. J. Gaudreau (Calgary) 17 24 (7+17) 5. Wheeler (Winnipeg) 16 23 (5+18) 6. Tarasenko (St. Louis) 19 22 (10+12) 7. Kessel (Pittsburgh) 19 22 (7+15) 8. B. Schenn (St. Louis) 19 22 (5+17) 9. Scheifele (Winnipeg) 16 21 (10+11) 10. Kopitar (Los Angeles) 17 21 (8+13) 11. Voráček (Philadelphia) 17 21 (4+17) 28. Pastrňák (Boston) 16 17 (10+7) 145. Palát (Tampa Bay) 18 10 (4+6) 148. Hertl (San Jose) 16 10 (3+7) Vrbata (Florida) 16 10 (3+7)