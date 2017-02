San Jose (USA) - Jaromír Jágr ozdobil své středeční 45. narozeniny 1900. bodem v NHL. Získal ho za asistenci, kterou podpořil výhru Floridy 6:5 v prodloužení na ledě San Jose. Český útočník zaokrouhlil počet bodů v 53. minutě přihrávkou na gól Aleksanderu Barkovovi a na kontě má 759 branek a 1141 asistencí v 1684 zápasech. Jágr je po Waynu Gretzkém druhým hokejistou v historii soutěže, který dosáhl této mety.

"Nestaral jsem se o to," prohlásil Jágr k dosažení dalšího milníku. "Jsem hlavně rád, že jsou zpátky (Jonathan Huberdeau a Aleksander Barkov) a že můžeme hrát zase spolu. Je to s nimi zábava. Oba jsou výborní a život na ledě mi usnadňují," dodal Jágr.

Více než polovinu bodů si připsal v Pittsburghu (1079). Zbývající část rozdělil mezi sedm klubů: New York Rangers (319), Washington (201), Floridu (116), New Jersey (96), Philadelphii (54), Dallas (26) a Boston (9).

Po Jágrově přihrávce upravil Barkov v 53. minutě druhým zásahem v zápase na 5:3, jenže oslavy pak hostům oddálil dvěma trefami Joe Pavelski. U vyrovnávací branky asistoval Tomáš Hertl.

"Když vedete čtyři minuty před koncem o dvě branky, měli byste to udržet. Máme pravděpodobně příliš mladý tým, který se nechává strhnout hrou. Musíme být zodpovědnější. Je skvělé, že jsme vyhráli, ale z toho konce se musíme poučit," řekl Jágr, který v této sezoně nasbíral 32 bodů za deset gólů a 22 asistencí.

Jágr před necelými dvěma měsíci přeskočil v historickém pořadí produktivity NHL druhého Marka Messiera a nyní je před ním už jen Gretzky s 2857 body. "(Jágr) je skvělý. Až jednou skončí, bude v hokejové Síni slávy. Jeho příprava je neuvěřitelná, mladí hráči z toho těží už jen tím, že ho můžou sledovat," řekl na adresu pětačtyřicetiletého veterána trenér Floridy Tom Rowe.

Historické statistiky NHL:

--------

Kanadské bodování:

1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1487 zápasů/2857 bodů (894 branek + 1963 asistencí), 2. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1684/1900 (759+1141), 3. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756/1887 (694+1193), 4. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767/1850 (801+1049), 5. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731/1798 (549+1249), 6. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1348/1771 (731+1040), 7. Steve Yzerman (Detroit) 1514/1755 (692+1063), 8. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/1723 (690+1033), 9. Joe Sakic (Quebec/Colorado) 1378/1641 (625+1016), 10. Phil Esposito (Chicago, Boston, NY Rangers) 1282/1590 (717+873), 11. Ray Bourque (Boston, Colorado) 1612/1579 (410+1169), 12. Mark Recchi (Pittsburgh, Philadelphia, Montreal, Carolina, Atlanta, Tampa Bay, Boston) 1652/1533 (977+956), 13. Paul Coffey (Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Detroit, Hartford, Philadelphia, Chicago, Carolina, Boston) 1409/1531 (396+1135), 14. Stan Mikita (Chicago) 1394/1467 (541+926), 15. Teemu Selänne (Winnipeg, San Jose, Colorado, Anaheim) 1451/1457 (684+773), ...76. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/1025 (408+617).

Střelci:

1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1487 zápasů/894 branek, 2. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767/801, 3. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1684/759, 4. Brett Hull (Calgary, St. Louis, Dallas, Detroit, Phoenix) 1269/741, 5. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1348/731, 6. Phil Esposito (Chicago, Boston, NY Rangers) 1282/717, 7. Mike Gartner (Washington, Minnesota North Stars, NY Rangers, Toronto, Phoenix) 1432/708, 8. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756/694, 9. Steve Yzerman (Detroit) 1514/692, 10. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/690, 11. Teemu Selänne (Winnipeg, San Jose, Colorado, Anaheim) 1451/684, 12. Luc Robitaille (Pittsburgh, NY Rangers, Detroit, Los Angeles) 1431/668, 13. Brendan Shanahan (New Jersey, St. Louis, Hartford, Detroit, NY Rangers) 1524/656, 14. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639/640, 15. Joe Sakic (Québec/Colorado) 1378/625, ...87. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/408.

Nahrávači:

1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1487 zápasů/1963 asistencí, 2. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731/1249, 3. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756/1193, 4. Ray Bourque (Boston, Colorado) 1612/1169, 5. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1684/1141, 6. Paul Coffey (Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Detroit, Hartford, Philadelphia, Chicago, Carolina, Boston) 1409/1135, 7. Adam Oates (Detroit, St. Louis, Boston, Washington, Philadelphia, Anaheim, Edmonton) 1337/1079, 8. Steve Yzerman (Detroit) 1514/1063, 9. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767/1049, 10. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1348/1040, 11. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/1033, 12. Joe Sakic (Quebec/Colorado) 1378/1016, 13. Doug Gilmour (St. Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montreal, Toronto) 1474/964, 14. Mark Recchi (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1652/956, 15. Al MacInnis (Calgary, St. Louis) 1416/934, ...77. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/617.

Nejvíce zápasů:

1. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767, 2. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756, 3. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731, 4. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1684, 5. Mark Recchi (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1652, 6. Chris Chelios (Montreal, Chicago, Detroit, Atlanta) 1651, 7. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639, 8. Scott Stevens (Washington, St. Louis, New Jersey) 1635, 9. Larry Murphy (Los Angeles, Washington, Minnesota North Stars, Pittsburgh, Toronto, Detroit) 1615, 10. Ray Bourque (Boston, Colorado) 1612, 11. Nicklas Lidström (Detroit) 1564, 12. Alex Delvecchio (Detroit) 1549, 13. John Bucyk (Detroit, Boston) 1540, 14. Brendan Shanahan (New Jersey, St. Louis, Hartford, Detroit, NY Rangers) 1524, 15. Steve Yzerman (Detroit) 1514.