Kladno - Jaromír Jágr neplánuje vypomoci prvoligovému Kladnu v úvodu sezony WSM ligy. Alespoň prozatím. Sám sice tradiční klub vlastní, ale nechce komplikovat práci trenérům a ani spoluhráčům. Přiznal navíc, že po osobní stránce není připravený. Vysvětlil také svá slova o možném návratu do reprezentace. Měl by ji za cíl a motivaci do sezony, pokud se na smlouvě nedohodne v NHL, která je jeho prioritou.

Kladno otevře boje o prvoligové body v sobotu duelem proti Kadani. "Respektuju jakékoliv sportovce a vím, že na to, aby šel hrát ligu v každém sportu, musí mít natrénováno, být fyzicky připravený. A když je to kolektivní sport, musíš s týmem strávit nějaký čas. Já jsem s Kladnem netrénoval, trénuju individuálně. Takže to není tak, že se rozhodnu a nastoupím devátého září. To by udělalo víc škody než užitku," řekl Jágr v rozhovoru pro deník Sport.

K tomu, aby nastoupil, by nesměl brát ohledy na ostatní. "Bylo by to jednoduchý. Hrál bych, pomohlo by mi to v přípravě, byl bych nachystaný, kdyby se něco naskytlo. Ale já musím brát ohledy na trenéry, spoluhráče, celé Kladno. Zatím na to nejsem připravený, a to ani kondičně," připustil Jágr.

"Pro mě by to nebyl problém, ale pro trenéry ano. A pro celé mužstvo. Museli by přebudovat všechny pětky, nějakým způsobem bychom se museli sehrát. Není to tak, že by si člověk mohl myslet, že přijde a hned bude hrát," dodal Jágr.

Olympijského vítěze z Nagana Jágra, jenž je stále bez angažmá a řeší svou nejbližší budoucnost, překvapil poprask, který pětačtyřicetiletá legenda vyvolala, když v rozhovoru s Českou televizí naznačila možnost návratu do reprezentace. I proto, že tato kapitola se všeobecně považovala za uzavřenou účastí na domácím mistrovství světa v roce 2015.

"Mluvil jsem upřímně, a jak jsem to cítil, tak jsem také odpověděl. Vůbec bych nevěřil, že z toho bude takový humbuk a bude se to takhle řešit," uvedl Jágr na svém facebookovém profilu. "Abych vysvětlil, z jakého důvodu mě to takhle napadlo a proč jsem to řekl - myslím si, že každý člověk v jakémkoliv zaměstnání a vůbec v životě potřebuje cíle a motivaci," prohlásil Jágr.

Je přesvědčený o tom, že čím větší a těžší cíle to jsou, člověk následně odvede lepší výkony. "Proto i já potřebuju mít nějakou motivaci a cíl, když jdu do sezony. Většinou jsem si dával, že chci být nejlepší hokejista, jaký můžu být, dát co nejvíc gólů, hrát dobře a být prospěšný pro mužstvo," řekl.

"Teď mě napadlo, že největší motivací pro mě, když nepůjdu do NHL, bude pokus o návrat do reprezentace. Nebral jsem to ale tak, že když budu dobrý, tak tam automaticky budu. To určitě ne," ujistil Jágr.

"Bude samozřejmě záležet na trenérech, na mé formě, jestli budu prospěšný, nebo ne. Záležet bude na různých okolnostech. To se nedá ovlivnit. Ale ovlivnit mohu to, že si půjdu tvrdě za svým cílem a budu dělat maximum toho, abych ho dosáhnul. Zda tam pak budu, nebo ne, je teď vedlejší. Nechtěl jsem, aby se to takhle rozvířilo. A byl bych nejradši, kdyby o tom už nikdo nemluvil," řekl Jágr.