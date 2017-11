Calgary (Kanada) - Hokejový útočník Jaromír Jágr nechce uspěchat návrat na led po blíže nespecifikovaném zranění v dolní části těla. Není tak zatím jisté, zda se vrátí do sestavy Calgary ve čtvrtečním duelu NHL proti Pittsburghu, kde prožil nejlepší časy v kariéře.

Pětačtyřicetiletý Jágr vynechal poslední čtyři zápasy kanadského týmu, nejspíš kvůli poranění třísel, s nimiž měl občas potíže i v minulosti. "Chci se vrátit připravený a pomoci týmu. Nechci se vrátit jen tak, abych byl na ledě. To bych nebyl já. Možná bych to udělal někdy na začátku kariéry... Ale teď chci být hlavně zdravý," uvedl Jágr pro web NHL.

Druhý nejproduktivnější hráč historie slavné ligy za nedostižným Waynem Gretzkým se zranil v průběhu první třetiny utkání s Minnesotou 21. října, kdy stihl odehrát jen čtyři střídání. Flames, jenž bez české hvězdy vyhráli dva ze čtyř zápasů, ho následně zařadili na seznam zraněných hráčů. Podle původních odhadů měl být mimo hru přibližně týden.

Pokud Jágr vynechá duel s obhájcem Stanley Cupu, bude mít další tři dny do příštího souboje s New Jersey, jejichž barvy rovněž v minulosti hájil. Sám připustil, že zranění mohlo být i důsledkem toho, jak se snažil dostat do co nejlepší formy, aby ho kouč Glen Gulutzan mohl po říjnovém podpisu kontraktu na milion dolarů nasadit do zápasů.

Olympijský vítěz z Nagana ale neabsolvoval tréninkový kemp a ani jediný přípravný duel. "Nezapomeňte, že jsem pět měsíců nehrál. Druhá věc pak je, že jsem se chtěl dostat do formy, co nejrychleji to jen bylo možné. Mimo led jsem opravdu tvrdě dřel. A možná jsem to přehnal," přemítal Jágr. "Těžko říci. I špatné věci se občas stávají. Tentokrát musím být mnohem trpělivější a pak uvidím, co se stane," dodal.

Zranění muselo jeho i kouče Gulutzana mrzet o to více, že na Jágrovi bylo patrné, jak se dostává do formy. Po zařazení do elitní útočné formace si na ledě čím dál lépe rozuměl s mladými hvězdami týmu Johnnym Gaudreauem a Seanem Monahanem, přestože se to zatím tolik nepromítlo do statistik. Za pět zápasů v dresu Flames si Jágr dosud připsal jen dvě asistence.

"Cítil jsem se před tím zraněním vážně moc dobře. Teď jsem udělal krok zpět. Je to těžké, ale právě teď s tím nemohu nic dělat. Musím jen neustále pracovat a věřit, že se vše zase zlepší," prohlásil Jágr, jenž na své pouti za rekordem Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů v základní části NHL (1767) zaostává momentálně o 51 startů, má jich na kontě 1716.

Trenér Gulutzan je v otázce brzkého Jágrova návratu optimistou. "Uvidíme, jak na tom bude," řekl po úterním tréninku. "Dnes to byl bruslařsky náročný trénink, což bude dobrým indikátorem a případně i znamením toho, že by mohl být v pořádku, když ho absolvoval celý. Ale ještě uvidíme, jak se vše vyvine," dodal Gulutzan.