San Jose - Český hokejový útočník Jaromír Jágr nastoupil v dresu Calgary ve čtvrtečním utkání na ledě San Jose ke svému 1731. zápasu v NHL a na třetím místě historické tabulky se dotáhl na třetího Rona Francisovi. Pětačtyřicetiletý kladenský odchovanec se vrátil do sestavy po dvouzápasové pauze způsobené vleklými potížemi s třísly. O jeho startu se rozhodlo až bezprostředně před utkáním.

Jágr, který vynechal sedm z minulých devíti duelů Flames, se vrátil k tréninku s týmem ve středu a absolvoval po přesunu do San Jose bez problémů i předzápasové rozbruslení. V sestavě se zařadil do třetího útoku s Mattem Stajanem a Troyem Brouwerem.

Jágr strávil na ledě třináct minut, během nichž vyslal tři střely a v prostřední části mohl ve dvou slibných šancích zvýšit vedení týmu 2:1. Česká legenda ale svou statistiku gólu a šesti přihrávek z této sezony nerozšířila, protože ji v obou případech vychytal Martin Jones. Gólman San Jose nejdříve zneškodnil Jágrův pokus v přečíslení tři na dva a o dvě minuty později ukryl jeho střelu z levého kruhu v lapačce.

Jágr si ve druhé třetině připsal i dvouminutový trest za podražení Tomáše Hertla a nakonec musel skousnout porážku. Calgary i přes výborný výkon Davida Ritticha, který zlikvidoval třicet střel, podlehlo 2:3 po samostatných nájezdech. Utkání nedohrál další český hráč Flames Michael Frolík, který po zásahu pukem do hlavy odešel v polovině zápasu na ošetřovnu a už se do hry nevrátil.

V historické tabulce v počtu startů má Jágr před sebou už pouze Marka Messiera (1756 zápasů) a rekordmana Gordieho Howea (1767). K tomu, aby někdejší hráč Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridy vyrovnal maximum, nesmí chybět ve více než devíti z 45 utkání, které Calgary do konce základní části zbývají.

Přehled hráčů s největším počtem startů v historii NHL:

1. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767, 2. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756, 3. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) a Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731, 5. Mark Recchi (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1652, 6. Chris Chelios (Montreal, Chicago, Detroit, Atlanta) 1651, 7. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639, 8. Scott Stevens (Washington, St. Louis, New Jersey) 1635, 9. Larry Murphy (Los Angeles, Washington, Minnesota North Stars, Pittsburgh, Toronto, Detroit) 1615, 10. Ray Bourque (Boston, Colorado) 1612, 11. Nicklas Lidström (Detroit) 1564, 12. Jarome Iginla (Calgary, Pittsburgh, Boston, Colorado, Los Angeles) 1554, 13. Alex Delvecchio (Detroit) 1549, 14. John Bucyk (Detroit, Boston), Shane Doan (Winnipeg, Phoenix/Arizona) oba 1540.