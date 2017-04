Sunrise (USA) - Hokejista Jaromír Jágr připustil, že změny v týmu Floridy, jejíž dres obléká od konce února 2015, budou po odvolání Toma Rowea z pozice trenéra i generálního manažera Panthers pokračovat. Neprozradil ale, zda bude jejich součástí. Pětačtyřicetiletý forvard se má stát 1. července nechráněným volným hráčem.

Jágr před týdnem ujistil, že touží pokračovat v kariéře. Neopomněl zároveň zdůraznit, jak dobře se cítí na Floridě. Více z něho ale zámořští novináři prozatím nedostali. "Nechci mluvit vůbec o ničem," prohlásil druhý nejproduktivnější hráč historie NHL za nedostižným Waynem Gretzkým. "Co se stane, to se stane. Jen si počkejte a uvidíte," odmítl pětačtyřicetiletý Jágr jakékoliv náznaky ohledně své budoucnosti.

V sezoně, která Panterům skončila už po základní části, odehrál všech 82 zápasů a zaznamenal 46 bodů za 16 branek a 30 asistencí, což ho řadí na čtvrtou příčku klubového bodování a stejnou pozici zaujímá i mezi střelci a nahrávači Panthers. Celkovou bilanci v dlouhodobé fázi si vylepšil na 1914 bodů z 1711 utkání (765+1149). Přesto není jisté, zda bude i nadále zapadat do klubových plánů pro příští ročník.

Z Rowea se stal jen poradce staronového generálního manažera, kterým je opět Dale Tallon, jenž zároveň hledá nového kouče. "Nějaké změny tady samozřejmě přijdou. Majitelé je chtějí (po nepovedené sezoně) udělat. A ty změny už také začaly," řekl Jágr.

Sám nijak nezastírá, jak je zklamaný, že se Floridy netýkají boje o Stanleyův pohár. "Byl to těžký rok, sezona plná zklamání. Spousta změn, sezonu jsme navíc začínali s mnoha zraněními klíčových hráčů. A nehráli jsme dost dobře na to, abychom se do play off dostali. Zranění jsou sice součástí sportu, ale když přijdete o takto důležité hráče, není snadné se s tím vypořádat," přiznal Jágr.

Mužstvu chyběl 51 utkání Jonathan Huberdeau, přetrvávající problémy se zády sužovaly Aleksandra Barkova, který nuceně vynechal 21 utkání. Oba přitom v předchozí sezoně oslňovali jako elitní útočná formace právě s českým veteránem.

Tallon byl sice s Jágrem v kontaktu, možnost prodloužení spolupráce však zatím neprobírali. "Nemluvili jsme o tom. Příležitostně jsem hovořil zhruba před měsícem s jeho agentem. Ale stejně jako tomu bylo již v minulosti, tak si na to v příštích týdnech sedneme a posuneme to dál. Uvidíme, jaká jsou jeho přání a zda to zapadá do našich plánů, či nikoliv. Určitě půjde o pozitivní diskuzi, tak uvidíme, k čemu povede," nastínil Tallon.