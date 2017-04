Sunrise (USA) - Hokejový velikán Jaromír Jágr odmítl spekulovat na téma své budoucnosti, ačkoliv se ještě nedočkal od vedení Floridy Panthers nabídky nové smlouvy a 1. července se může stát nechráněným volným hráčem. Ujistil však, že hokej stále miluje. A stejně tak pro něj představuje radost působení v týmu Panterů.

Pětačtyřicetiletý forvard zatím nechce předbíhat událostem. "Ze všeho nejdřív musím dokončit tuto sezonu," řekl Jágr zámořským médiím. V NHL se tak stane s koncem základní části, protože Florida nezvládla boj o play off a o Stanley Cup si nezahraje. "Ale nahlížím na to tak, že právě teď už v budoucnosti hraju," dodal druhý nejproduktivnější hráč historie NHL a budoucí člen Síně slávy.

Jágr zdůraznil, že si stále užívá možnost hrát hokej na té nejlepší úrovni. "Pořád tu hru miluju. A neustále chci být lepší každý den, co vyjedu na led. Za těch posledních 20 odehraných let se v tomto směru nic nezměnilo. Pořád to tam je. A já pořád věřím, že se mohu zlepšovat. Hlavní je moje láska ke hře. Musím teď jen počkat, co se stane," řekl Jágr.

Připomněl ale také, jak dobře se na Floridě cítí. "Miluju to tady. Každou minutu, co jsem tu. Dostal jsem tady šanci hrát. Získali mě při výměně a dostal jsem obrovskou příležitost. Miluju to. Stejně tak jsem rád, že jsem mohl hrát s velmi dobrými a talentovanými hráči za ty poslední roky tady. Vážně to tady miluju a na tom se nic nemění," prohlásil Jágr.

Olympijský vítěz z Nagana a člen prestižního Triple Gold Clubu za vítězství pod pěti kruhy, na mistrovství světa i ve Stanleyově poháru, hraje šestou sezonu za sebou pod jednoletým kontraktem. Ten aktuální podepsal loni 5. května.

Kouč a zároveň generální manažer Panterů Tom Rowe, jenž hvězdného veterána získal koncem února 2015 z New Jersey, připustil, že zástupci klubu zatím s Jágrem o budoucnosti nejednali. "Hrál opravdu dobře. Stále má co nabídnout a je produktivní," odvětil Rowe na dotaz ohledně Jágrových výkonů v sezoně.

Jágr je jedním z šestice hráčů týmu, kteří v sezoně dosud nevynechali ani jediný zápas. Během 79 odehraných utkání nasbíral 43 bodů za 16 branek a 27 asistencí. V klubovém bodování je čtvrtý, stejná příčka mu patří i mezi střelci a nahrávači Panthers. Svoji bilanci v základní části nejlepší ligy světa posunul již na 1708 utkání a 1911 bodů (765+1146).

V play off ale tentokrát sbírku 208 startů a 201 bodů (78+123) nerozšíří. Loňský vítěz Atlantické divize zůstal za očekáváním. "A já jsem jedním z těch, na něž padá vina," podotkl Jágr.