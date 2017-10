New York - Hokejový útočník Jaromír Jágr si v NHL odbyl neúspěšný domácí debut za Calgary. Flames v pátek podlehli Ottawě 0:6, pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL tak vyšel i ve svém druhém vystoupení v sezoně bodově naprázdno. Calgary neuspělo poprvé po třech výhrách za sebou.

Premiérový gól v ročníku, a hned vítězný, si připsal Jakub Vrána z Washingtonu, který na ledě New Jersey zvítězil 5:2. Poprvé se trefil i Lukáš Sedlák z Columbusu, který střelou do prázdné branky zpečetil výhru 3:1 nad New York Rangers. Brankář Petr Mrázek slavil své první vítězství v ročníku a jeho Detroit po výhře 6:3 ukončil neporazitelnost Vegas.

Jágr, jenž na ledě strávil 13 minut a 27 vteřin, byl druhým nejaktivnějším střelcem Calgary po Matthewu Tkachukovi. Ottawského brankáře Craiga Andersona zaměstnal čtyřmi pokusy, ale žádný nebyl úspěšný. Tým z kanadské metropole zpečetil triumf v poslední části čtyřmi góly. Flames vyšli podruhé v ročníku střelecky naprázdno.

Jednadvacetiletý Vrána proti Devils zaznamenal čtvrtou branku v kariéře NHL. Pražský rodák se prosadil minutu před koncem druhé třetiny, kdy tečoval střelu Devanteho Smithe-Pellyho z pravého kruhu. "Devo odvedl skvělou práci, snažil jsem se jen tečovat. První trefa mi snad dodá sebevědomí a pomůže mi posunout se dál," řekl Vrána.

Gól a tři asistence si za Washington připsal švédský centr Nicklas Bäckström, který byl zvolen první hvězdou večera. Dvě branky a nahrávku zaznamenal T.J. Oshie, Alexandr Ovečkin se trefil už podeváté v sezoně a vévodí jak tabulce střelců, tak i nejproduktivnějších hráčů. "Tohle byl jednoznačně náš nejlepší zápas v sezoně. Přesně takhle chceme hrát," prohlásila brankářská jednička Capitals Braden Holtby.

Útočník New Jersey Pavel Zacha se tentokrát bodově neprosadil, na rozdíl od předchozího duelu proti Torontu, v němž dvakrát skóroval. Devils si ve čtvrtém souboji připsali první prohru.

Poprvé od přestupu z Chicaga se za Columbus střelecky prosadil ruský forvard Artěmij Panarin a zajistil domácím vedení nad Rangers 2:1. Dva body pojistil při power play Sedlák, pro něhož to byl první bod v sezoně.

Rangers prohráli už čtvrté utkání z pěti. "Dneska jsme opět nehráli celých 60 minut. Jejich první branka odvrátila naši pozornost a nedokázali jsme na ni odpovědět. Ve třetí třetině naprosto dominovali," řekl trenér New Yorku Alain Vigneault.

Pětadvacetiletý Mrázek nastoupil teprve do druhého utkání v sezoně. V tom prvním stál u porážky 2:4 v Dallasu. Ostravský rodák propustil všechny tři puky v prostřední části, ve které Golden Knights obrátili skóre na 3:2. Jenže třetí třetinu ovládl čtyřmi góly Detroit.

Mrázek zneškodnil 24 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Útočník Martin Frk se za Detroit bodově neprosadil stejně jako Tomáš Nosek na straně Vegas. Největší měrou se na úspěchu Red Wings podílel švédský kapitán Henrik Zetterberg, jenž si připsal gól a tři asistence. Detroit uspěl ve čtvrtém zápase z pěti.

Stejnou bilancí se pyšní i Colorado. Suverénně nejhorší celek uplynulé sezony porazil Anaheim 3:1.

Statistika pátečních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Washington 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky: 37. T. Hall, 41. Palmieri - 15. a 46. Oshie, 29. Ovečkin, 40. J. Vrána, 48. Bäckström. Střely na branku: 23:28. Diváci: 13.458. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström, 2. Oshie (oba Washington), 3. Palmieri (New Jersey).

Columbus - New York Rangers 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 40. S. Jones, 48. Panarin, 60. L. Sedlák - 15. K. Hayes. Střely na branku: 43:38. Diváci: 15.342. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Panarin (oba Columbus), 3. Lundqvist (Rangers).

Calgary - Ottawa 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Branky: 20. Ceci, 39. D. Brassard, 42. Hoffman, 46. Mark Stone, 48. Dzingel, 57. Wideman. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Ceci, 3. Mark Stone (všichni Ottawa).

Colorado - Anaheim 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky: 12. Landeskog, 55. Barrie, 60. Zadonov - 43. Montour. Střely na branku: 39:18. Diváci: 15.393. Hvězdy zápasu: 1. Barrie (Colorado), 2. Berra (Anaheim), 3. Andrighetto (Colorado).

Vegas - Detroit 3:6 (0:1, 3:1, 0:4)

Branky: 29. Marchessault, 36. Neal, 37. Haula - 2. a 51. Nyquist, 35. Zetterberg, 45. Mantha, 48. F. Nielsen, 55. Glendening. Střely na branku: 27:27. Diváci: 17.645. Hvězdy zápasu: 1. Zetterberg, 2. Nyquist (oba Detroit), 3. Haula (Vegas). Brankář Petr Mrázek (Detroit) odchytal 59:45 minut, inkasoval třikrát z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta.

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Detroit 5 4 0 1 18:12 8 2. Toronto 4 3 0 1 22:16 6 3. Tampa Bay 4 3 0 1 18:15 6 4. Ottawa 4 2 2 0 14:9 6 5. Florida 3 2 0 1 13:11 4 6. Boston 3 1 0 2 7:13 2 7. Montreal 4 1 0 3 5:13 2 8. Buffalo 4 0 1 3 9:18 1

Metropolitní divize:

1. Washington 5 3 1 1 21:14 7 2. New Jersey 4 3 0 1 18:11 6 3. Columbus 4 3 0 1 11:7 6 4. Pittsburgh 5 2 1 2 16:22 5 5. Philadelphia 4 2 0 2 13:13 4 6. Carolina 2 1 1 0 6:6 3 7. NY Islanders 4 1 1 2 10:14 3 8. NY Rangers 5 1 0 4 11:18 2

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 5 4 0 1 18:10 8 2. St. Louis 5 4 0 1 17:14 8 3. Chicago 5 3 1 1 23:12 7 4. Nashville 4 2 0 2 13:14 4 5. Winnipeg 4 2 0 2 14:17 4 6. Minnesota 3 1 1 1 11:11 3 7. Dallas 4 1 0 3 8:12 2

Pacifická divize:

1. Vegas 4 3 0 1 12:10 6 2. Calgary 5 3 0 2 12:15 6 3. Los Angeles 3 2 1 0 9:5 5 4. Anaheim 5 2 1 2 11:14 5 5. Vancouver 3 1 1 1 7:9 3 6. Edmonton 3 1 0 2 7:8 2 7. San Jose 3 1 0 2 7:11 2 8. Arizona 4 0 1 3 9:16 1

Kanadské bodování NHL:

1. Ovečkin (Washington) 5 10 (9+1) 2. Bäckström (Washington) 5 10 (2+8) 3. Kuzněcov (Washington) 5 10 (0+10) 4. Hartman (Chicago) 5 8 (2+6) Pietrangelo (St. Louis) 5 8 (2+6) 6. M. Green (Detroit) 5 8 (0+8) 7. Oshie (Washington) 5 7 (5+2) Saad (Chicago) 5 7 (5+2) 9. Kučerov (Tampa Bay) 4 7 (4+3) 10. Point (Tampay Bay) 4 7 (3+4) 32. J. Voráček (Philadelphia) 4 6 (0+6) 61. Frk (Detroit) 5 4 (3+1) 69. Rutta (Chicago) 5 4 (2+2) 84. J. Vrána (Washington) 5 4 (1+3) 92. Sobotka (St. Louis) 5 4 (0+4) 100. Palát (Tampa Bay) 4 3 (2+1)