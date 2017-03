New York - Jaromír Jágr vstřelil v pátečním utkání NHL svůj 13. gól v sezoně, hokejisté Floridy ale prohráli s Minnesotou 4:7. Panthers si tak připsali čtvrtou porážku za sebou a sedmou z posledních osmi zápasů. Asistenci u jednoho gólu vítězů zaznamenal Martin Hanzal.

Jágr odehrál jen 13 minut a 35 sekund, což je druhá nejmenší porce od začátku sezony. Přesto pětkrát vystřelil na branku a byl na ledě u tří vstřelených a dvou inkasovaných gólů. Do zápasu naskočil v pozměněné elitní formaci s Aleksanderem Barkovem a Reillym Smithem na místě Jonathana Huberdeaua.

Sám se prosadil ve 32. minutě, kdy se protáhl podél zadního mantinelu, vybruslil zpoza branky a rychlou střelou švihem překvapil kanadského gólmana Darcyho Kuempera. Pětačtyřicetiletý český veterán tak po 61 sekundách odpověděl na třetí gól Minnesoty a vyrovnal na 3:3.

V úvodu třetí třetiny byl Jágr u toho, když se Panteři dostali do vedení 4:3. Brankář Devan Dubnyk, který po druhé přestávce nahradil Kuempera, nezvládl výjezd za branku pro nahozený puk, hokejkou jej srazil do hřiště a Barkov kotouč pohodlně uklidil do odkryté klece.

Jenže už o minutu a půl později vyrovnal svým druhým gólem v utkání Eric Staal a pět minut před koncem základní hrací doby zařídil vítěznou trefu hostů Zach Parise, jenž dorazil puk do sítě po střele od modré čáry. Panteři poté zkoušeli vyrovnat při power play, ale dvakrát inkasovali do prázdné branky.

"Je to frustrující. Tenhle zápas klidně mohl skončit úplně obráceně," litoval obránce Mark Pysyk, jehož tým zvládl ubránit všechny tři přesilovky Minnesoty a nedostal gól v oslabení už ve dvanácti zápasech za sebou. "Až do konce to bylo vyrovnané. Tohle jsou přesně ta utkání, která bychom nutně potřebovali dotáhnout k vítězství."

"Je to jako kdybychom vždy našli způsob, jak zápas prohrát. Je jasné, že něco děláme špatně. Zvlášť já. Defenzivně to byl hrozný výkon," řekl sebekriticky útočník Jonathan Marchessault. "Musíme si víc pomáhat, abychom s tou naší lodí konečně změnili kurs."

Minnesota, nejlepší tým Západní konference, odvrátila třetí porážku za sebou, což by se jí přihodilo poprvé v sezoně. "Myslím, že jsme hráli dobře, na rozdíl od předchozích dvou utkání. Ukazuje se, že jsme si nastavili laťku hodně vysoko, když se po dvou porážkách za sebou začaly objevovat záchvaty paniky. Je vidět, že letos spoustu věcí děláme správně," uvedl střelec vítězného gólu Parise.

Vidět byl i Hanzal. Svým důrazem před brankou pomohl ke třetímu gólu, opět se nevyhýbal osobním soubojům a rozdal pět hitů, navíc dokázal zablokovat hned tři střely soupeře.

"Přáli jsme si dnes vyhrát se stejnou touhou jako kdykoliv předtím. Ale je to pro nás určitě důležité vítězství, protože nás v následujících čtyřech zápasech čekají velmi silní soupeři Chicago, Washington a Rangers," poznamenal trenér Bruce Boudreau.

Po osmi zápasech skončila vítězná série hokejistů Chicaga na hřištích soupeřů. Přerušil ji Detroit, jenž díky dvěma gólům slovenského útočníka Tomáše Tatara porazil Blackhawks 4:2. Výborný výkon podal v brance Red Wings Jimmy Howard, který dostal přednost před Petrem Mrázkem. Pochytal 24 z 26 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Další krůček k postupu do play off udělali hokejisté St. Louis, kteří porazili 4:3 Anaheim. Třetí vítězství Blues v řadě zařídil gólem pouhých 20 sekund před koncem třetí třetiny střelou z kruhu pro vhazování obránce Joel Edmundson.

St. Louis si tak upevnili osmou příčku v Západní konferenci, na níž mají tříbodový náskok před devátými Los Angeles Kings. Do sestavy Blues se podruhé za sebou vešel Dmitrij Jaškin, do statistik se ale znovu nezapsal a byl na ledě u dvou inkasovaných gólů.

Duel Edmontonu s Pittsburghem přinesl střetnutí nejproduktivnějšího hráče ligy Connora McDavida s nejlepším střelcem Sidneym Crosbym. Minisouboj vyzněl gólově pro domácího mladíka, z vítězství se ale radovali hosté, kteří uspěli 3:2 po nájezdech.

McDavid v 53. minutě vyrovnal v přesilové hře na 2:2. A pak uspěl i v penaltovém rozstřelu, když ve třetí sérii vyrovnal na 1:1 poté, co se předtím trefil i Crosby. Jenže na gól McDavida vzápětí odpověděl Phil Kessel a zařídil Pittsburghu bod navíc.

Statistika pátečních zápasů NHL:

--------

Columbus - Buffalo 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 7. D. Savard, 18. N. Foligno, 39. Gagner, 55. Jenner - 3. Rodrigues, 25. Gorges, 46. Ristolainen. Střely na branku: 39:32. Diváci: 17.530. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Gagner, 3. D. Savard (všichni Columbus).

Detroit - Chicago 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 36. a 56. Tatar, 17. Ouellet, 20. Athanasiou - 5. Panarin, 40. Van Riemsdyk. Střely na branku: 29:26. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Howard, 2. Tatar, 3. Nyquist (všichni Detroit).

Edmonton - Pittsburgh 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 25. Desharnais, 53. McDavid - 6. Bonino, 18. Malkin, rozhodující sam. nájezd Kessel. Střely na branku: 43:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Fleury (Pittsburgh), 3. Talbot (Edmonton).

St. Louis - Anaheim 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Branky: 1. Tarasenko, 25. Reaves, 41. Stastny, 60. Edmundson - 12. Rakell, 19. Wagner, 50. Silfverberg. Střely na branku: 35:26. Diváci: 19.358. Hvězdy zápasu: 1. Edmundson, 2. Stastny (oba St. Louis), 3. Rakell (Anaheim).

Florida - Minnesota 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

Branky: 15. Marchessault, 19. Pysyk, 32. Jágr, 43. Barkov - 29. a 46. E. Staal, 8. Zucker, 31. Pominville (Hanzal), 55. Parise, 59. Mikael Granlund, 60. Coyle. Střely na branku: 40:46. Diváci: 16.232. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. E. Staal (oba Minnesota), 3. Pysyk (Florida).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 68 38 8 22 185:171 84 2. Ottawa 66 38 6 22 178:171 82 3. Boston 67 35 6 26 188:175 76 4. Toronto 66 30 14 22 201:197 74 5. Tampa Bay 66 31 9 26 183:182 71 6. Florida 66 29 11 26 166:190 69 7. Buffalo 68 27 12 29 172:200 66 8. Detroit 66 26 11 29 165:198 63

Metropolitní divize:

1. Washington 66 44 7 15 214:143 95 2. Columbus 66 43 6 17 211:152 92 3. Pittsburgh 66 42 8 16 233:186 92 4. NY Rangers 68 43 2 23 219:179 88 5. NY Islanders 66 32 11 23 196:197 75 6. Philadelphia 66 31 8 27 172:197 70 7. Carolina 64 27 10 27 160:186 64 8. New Jersey 67 25 12 30 149:192 62

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 66 43 6 17 221:159 92 2. Chicago 67 42 5 20 200:169 89 3. Nashville 67 32 11 24 197:191 75 4. St. Louis 66 34 5 27 182:186 73 5. Winnipeg 68 30 6 32 204:216 66 6. Dallas 67 27 10 30 188:216 64 7. Colorado 66 19 3 44 129:217 41

Pacifická divize:

1. San Jose 66 40 7 19 184:154 87 2. Anaheim 68 35 10 23 176:172 80 3. Edmonton 67 35 9 23 190:177 79 4. Calgary 67 37 4 26 184:182 78 5. Los Angeles 66 32 6 28 164:166 70 6. Vancouver 67 28 9 30 156:192 65 7. Arizona 66 23 8 35 159:213 54

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 67 75 (23+52) 2. Malkin (Pittsburgh) 59 71 (32+39) 3. P. Kane (Chicago) 67 71 (29+42) 4. Crosby (Pittsburgh) 60 70 (34+36) 5. Marchand (Boston) 67 70 (32+38) 6. Burns (San Jose) 66 70 (27+43) 7. Scheifele (Winnipeg) 65 68 (28+40) 8. Seguin (Dallas) 67 67 (23+44) 9. Bäckström (Washington) 66 67 (21+46) 10. Kučerov (Tampa Bay) 59 66 (30+36) 22. Pastrňák (Boston) 60 57 (27+30) 31. Voráček (Philadelphia) 66 54 (17+37) 46. Vrbata (Arizona) 66 48 (15+33) 60. Krejčí (Boston) 67 46 (18+28) 116. Frolík (Calgary) 67 39 (14+25) 137. Jágr (Florida) 66 36 (13+23)