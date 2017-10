Calgary - Jaromír Jágr musel v páteční domácí premiéře v dresu Calgary strávit debakl 0:6, který jeho týmu uštědřili hokejisté dalšího kanadského celku Ottawy. Hvězdný útočník odehrál téměř třináct a půl minuty, ale neujala se žádná z jeho čtyř střel. Do statistik si připsal dvě trestné minuty a nastoupil i v elitním útoku.

Podle pětačtyřicetiletého Jágra nepředvedli Flames tak špatný výkon, jak by se při pohledu na výsledek mohlo zdát. "Byl to pro nás těžký večer. Podle mě jsme nehráli tak špatně, ale nedostali jsme se k žádným odraženým pukům," litoval Jágr.

Druhý nejproduktivnější hokejista v historii NHL vidí alespoň pozitivum v tom, že Calgary už v noci na neděli na ledě Vancouveru dostane šanci na reparát. "To je na tom to dobré. Když prohrajete takovým způsobem, pokaždé se vám naskytne šance vrátit se. A přesně taková příležitost se nám nabízí," konstatoval Jágr.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem z let 1991 a 1992 si pochvaloval podporu příznivců Calgary. "Od té doby, co jsem tu podepsal smlouvu, se ke mně fanoušci chovají hezky, což moc oceňuji. Udělám vše, co bude v mých silách, abych jim ukázal, že pořád umím hrát hokej," vzkázal Jágr, pro něhož je Calgary devátou štací v NHL.

Proti Ottawě začal Jágr ve třetím útoku po boku Sama Bennetta a Krise Versteega, ale v průběhu první třetiny se trenér Glen Gulutzan rozhodl přesunout olympijského vítěze z Nagana namísto Curtise Lazara do první formace vedle Seana Monahana a Johnyho Gaudreaua.

"Můžete vidět, že nám Jágr díky své síle na hokejce a tím, jak tvoří hru, přináší čas v útočném pásmu," pochvaloval si Gulutzan přínos českého hráče.

Pětinásobný držitel Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistu sezony nastoupil proti Ottawě do svého 1713. duelu v základní části NHL a v tomto ročníku ještě bilanci 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí nevylepšil. Mistr světa z let 2005 a 2010 se soustředí na následující souboj s Vancouverem. "Musíme se dát dohromady a získat body," řekl Jágr.