New York - Hokejový útočník Jaromír Jágr by se mohl po více než dvou letech vrátit do New Jersey, spekuluje kanadský server Sportsnet. Podle něj by v týmu Devils, kteří mají navíc dostatek prostoru pod platovým stropem, pomohl zacelit mezeru po jednom z ofenzivních tahounů Travisu Zajacovi.

Zajac odehrál v minulé sezoně 80 zápasů a připsal si 45 bodů za 14 gólů a 31 asistencí, což znamenalo třetí příčku v kanadském bodování týmu. Dvaatřicetiletý kanadský centr si však nedávno v tréninku natrhl prsní sval. Minulý týden podstoupil operaci, doba jeho rekonvalescence je odhadována na čtyři až šest měsíců. Základní část NHL začne 4. října a Zajac bude významnou část sezony mimo hru.

"Při dlouhodobé absenci Travise Zajaca možná vezme New Jersey Jágra zpět do svého týmu. Jednak nevidíme variantu, že by Jágr našel uplatnění na kanadském trhu, navíc se domníváme, že dlouhá cesta v play off a honba za Stanley Cupem nejsou jeho prioritami. Vegas? Bez šance. Přestože mu bude v únoru 46, pořád je v základní části produktivním hráčem. A stále je to Jaromír Jágr," uvedl Sportsnet.

Za New Jersey nastupoval Jágr v letech 2013 až 2015, než ho klub vyměnil na Floridu, kde s ním po minulé sezoně přestali počítat.

Již o víkendu bylo možné ze seznamu týmů, které se uváděly ve spojitosti s angažováním nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL, vyškrtnout Los Angeles.

"Jágr je fantastický hráč a určitě najde angažmá. Jen když se dostanete do určitého věku, musíte spolehlivě zapadat do koncepce týmu a mít v něm svou roli. Během léta jsme uvažovali o spoustě volných hráčů a přemítali o jejich využití. Úhlem pohledu je i místo pod platovým stropem. Cestou angažování Jágra se tento rok nevydáme," prohlásil generální manažer Kings a bývalý vynikající zadák Rob Blake.