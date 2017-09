St. Louis (USA) - O Jaromíra Jágra se zajímá klub St. Louis Blues, kterému by český hokejový veterán mohl pomoci při zranění několika útočníků.

"Je to skvělý hráč. Rozhodně patří k těm, o kterých jsme se v klubu bavili. Mluvili jsme o řadě hráčů," řekl generální manažer Doug Armstrong na dnešní tiskové konferenci.

St. Louis, které má v kádru české útočníky Vladimíra Sobotku a Dmitrije Jaškina, přišlo o Robbyho Fabbriho. Kanadský centr si v přípravném kempu přetrhl vazy v koleně a po operaci zmešká celou sezonu. V úvodnu nového ročníku NHL budou Blus postrádat také další útočníky Patrika Berglunda a možná i Alexandera Steena.

Pětačtyřicetiletý Jágr je po vypršení roční smlouvy s Floridou bez angažmá. V minulém týdnu začal trénovat s prvoligovým celkem Kladna, který mu patří, a podle posledních zpráv by za Rytíře mohl v sobotu nastoupit proti Přerovu.

Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa je druhým nejproduktivnějším hráčem NHL po legendárním Waynu Gretzkém. Za Pittsburgh, Washington, New York Rangers, Philadelphii, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu sehrál 1711 zápasů a připsal si 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. Ve 208 duelech play off nasbíral dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem 201 bodů za 78 tref a 123 přihrávek.

Nový ročník NHL začne ve středu a St. Louis do něj vstoupí utkáním na ledě obhájce titulu a Jágrova prvního týmu v zámořské soutěži Pittsburghu.