Calgary - Hokejový útočník Jaromír Jágr podle zámořských médií při dohodě na roční smlouvě s Calgary kývl na roční příjem milion dolarů. To by pro druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL v jeho 24. sezoně v elitní zámořské lize znamenalo nejnižší základní plat od sezony 1992/93. Tehdy Jágr ve svém třetím roce v dresu Pittsburghu, který jej draftoval v roce 1990 v prvním kole na páté pozici, bral 700 tisíc dolarů.

Na bonusech si má Jágr v Calgary vydělat další milion dolarů. Pokud je získá, bude to pro něj i tak nejnižší celkový příjem v sezoně od ročníku 1993/94, kdy si v dresu Penguins polepšil na 1,322 milionu dolarů.

V minulém ročníku v barvách Floridy měl Jágr základní příjem rovné čtyři miliony dolarů. Na bonusech si mohl vydělat další 1,515 milionu dolarů, z nich dosáhl na 1,5 milionu.

Na konto se mu přičetlo po 300 tisících dolarů postupně za 10, 20, 30, 40 a 45 odehraných zápasů. Po pěti tisících dolarů mohl dostat za zisk Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL, Art Ross Trophy pro nejproduktivnější hráče a za vítězství ve Stanley Cupu. Jaký druh bonusů jej čeká v Calgary, zatím není jasné.

Přehled příjmů Jaromíra Jágra podle CapFiedly během kariéry v NHL:

1990/91 Pittsburgh Penguins 150,000 1991/92 Pittsburgh Penguins 225.000 1992/93 Pittsburgh Penguins 700.000 1993/94 Pittsburgh Penguins 1,322.000 1994/95 Pittsburgh Penguins 2,800.000 1995/96 Pittsburgh Penguins 3,250.000 1996/97 Pittsburgh Penguins 4,050.000 1997/98 Pittsburgh Penguins 5,100.000 1998/99 Pittsburgh Penguins 5,000,000 1999/00 Pittsburgh Penguins 10,400.000 2000/01 Pittsburgh Penguins 9,533.333 2001/02 Pittsburgh Penguins 10,033.333 2002/03 Washington Capitals 11,000.000 2003/04 Washington Capitals/New York Rangers 11,000.000 2005/06 New York Rangers 8,360.000 2006/07 New York Rangers 8,360,000 2007/08 New York Rangers 8,360.000 2011/12 Philadelphia Flyers 3,300.000 2012/13 Dallas Stars/Boston Bruins 4,500.000 2013/14 New Jersey Devils 2,000.000 2014/15 New Jersey Devils 3,500.000 2015/16 Florida Panthers 3,500.000 2016/17 Florida Panthers 4,000.000 2017/18 Calgary Flames 1,000.000

Pozn.: V tabulce jsou základní příjmy (včetně podpisových bonusů). V sezoně 2012/13 měl Jágr možnost získat na výkonnostních bonusech 50.000, v ročnících 2013/14 i 2014/15 to bylo 2,000.000, v sezoně 2015/16 pak 1,905.000, v ročníku 2016/17 to bylo 1,515.000 a v sezoně 2017/18 by to měl být 1,000.000 dolarů.