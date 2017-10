New York - Jaromír Jágr si v elitním útoku Calgary připsal asistenci a bodoval v NHL podruhé za sebou, prohře Flames 1:2 ve čtvrtečním utkání NHL s Carolinou ale nezabránil. David Pastrňák a David Krejčí pomohli gólem a asistencí k výhře Bostonu nad Vancouverem 6:3. Vladimír Sobotka přispěl dvěma přihrávkami k vítězství St. Louis na ledě Colorada 4:3. Radek Faksa z Dallasu se druhou brankou po sobě podílel na vítězství 5:4 v Arizoně.

Jakub Voráček z Philadelphie vyšel poprvé po pěti zápasech bodově naprázdno a prohru Flyers s Nashvillem 0:1 neodvrátil ani brankář Michal Neuvirth, který si připsal 23 úspěšných zákroků.

Pětačtyřicetiletý Jágr, jehož trenér Glen Gulutzan přesunul do prvního útoku už v průběhu předchozích zápasů, nastoupil znovu po boku středního útočníka Seana Monahana a levého křídla Johnnyho Gaudreaua. Společně zaměstnali brankáře Scotta Darlinga devíti střelami, z nichž se ujala pouze ta z Monahanovy hole v 57. minutě, která zápas ještě zdramatizovala.

"Jágr je úžasný hráč. Podle mě se dobře pohybujeme s pukem. Jakmile jsme se rozjeli, vytvořili jsme si pár šancí. To je pozitivní a můžeme na tom stavět," řekl Monahan.

Po prohře 0:6 s Ottawou Jágr doma neuspěl ani ve svém druhém zápase. Do sestavy Hurricanes se nevešel osmnáctiletý útočník Martin Nečas, jenž v předchozím zápase v NHL debutoval.

Všechny bodové zápisy českých útočníků Bostonu do statistik se zrodily v přesilových hrách. Krejčí poprvé v sezoně skóroval a zároveň dal vítězný gól, Pastrňák se prosadil už počtvrté a bodoval potřetí v řadě. Před gólem se havířovský rodák ujal puku za vlastní brankou, ve středním pásmu nabral rychlost, obratnou stahovačkou se dostal před obránce Michaela Del Zotta a střelou z mezikruží pokořil Anderse Nilssona.

"Jel jsem na branku, najednou to bylo jeden na jednoho, řekl jsem si, že ho (obránce Vancouveru) obehraju, prošel jsem a puk skončil v síti," popsal akci Pastrňák.

Krejčí zápas nedohrál. Byl na ledě naposledy na konci druhé třetiny a následně odstoupil kvůli zranění v horní části těla. Trenér Bruins Bruce Cassidy uvedl, že by se nemělo jednat o dlouhodobé zranění.

Neuvirth se do branky Flyers postavil podruhé za sebou poté, co v předchozím utkání vychytal proti Floridě výhru 5:1. Devětadvacetiletého gólmana překonal z týmu finalisty Stanleyova poháru jen ve 44. minutě Colton Sissons, což Nashvillu ke dvěma bodům stačilo. Predators porazili Philadelphii i podruhé v sezoně, v prvním souboji uspěli doma 6:5.

"V takto vyrovnaných zápasech obvykle rozhoduje jedna chyba a oni ji využili," řekl Neuvirth. "Měli jsme spoustu šancí, ale žádnou jsme neproměnili, což bylo frustrující," doplnil.

Edmonton zastavil sérii čtyř porážek a v Chicagu uspěl 2:1 v nastaveném čase. U obou branek Oilers asistoval kapitán Connor McDavid, poslední vítěz Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče. Na jediné trefě Blackhawks se nahrávkou podílel obránce Jan Rutta, jenž bodoval poprvé po pěti utkáních. V osmi zápasech zaznamenal pět bodů (2+3).

Do pozice nejlepšího týmu ligy se posunula Tampa, o jejíž výhře 2:0 v Columbusu rozhodl ruský obránce Michail Sergačov, jenž v létě přišel výměnou za Jonathana Drouina. Nikita Kučerov bodoval i v osmém zápase od začátku sezony podobně jako jeho spoluhráč Steven Stamkos a se 14 body je nejproduktivnějším hráčem NHL. Útočník Columbusu Lukáš Sedlák nenavázal na předchozí dva zápasy, v nichž skóroval.

New Jersey vyhrálo pošesté ze sedmi utkání. Na výhře v Ottawě 5:4 v prodloužení se prvními dvěma zásahy v kariéře podílel Švýcar Nico Hischier, jednička posledního draftu. "Je to dobrý pocit. Věděl jsem, že to přijde. Kluci mi říkali, že musím pokračovat. Padlo to tam dneska a je to o to lepší, že jsme vyhráli, takže jsem velmi šťastný," řekl Hischier.

Čtyři asistence posbíral jeho parťák z útoku Taylor Hall, naopak Senators nepomohly ani tři nahrávky kapitána Erika Karlssona. Pavel Zacha za New Jersey nebodoval počtvrté v řadě.

Pátý neúspěch za sebou si připsali New York Rangers, kteří doma podlehli městským rivalům Islanders 3:4 v samostatných nájezdech. Rangers zvítězili v jediném z osmi duelů a jsou na předposledním místě Východní konference.

Ještě hůře než Rangers je na tom Arizona, která v ročníku zatím nevyhrála. Na její sedmé porážce se šťastnou brankou v 8. minutě podílel Faksa, jehož tečovaná střela se odrazila od betonu arizonského brankáře Adina Hilla k obránci Lukeovi Schennovi, jenž si ji srazil do vlastní sítě.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Boston - Vancouver 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Branky: 4. a 10. Bjork (na druhou Krejčí), 10. Pastrňák, 11. Krejčí, 31. Marchand, 52. Bergeron (Pastrňák) - 3. Dorsett, 37. Vanek, 37. Horvat. Střely na branku: 35:29. Diváci:17.565. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Bjork, 3. Marchand (všichni Boston).

New York Rangers - New York Islanders 3:4 po sam. nájezdech (1:2, 0:1, 2:0 - 0:0)

Branky: 6. Desharnais, 44. Zuccarello, 55. K. Hayes - 3. A. Lee, 7. B. Nelson, 22. Barzal, rozhodující sam. nájezd Tavares. Střely na branku: 41:38. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. B. Nelson (oba Islanders), 3. Brendan Smith (Rangers).

Philadelphia - Nashville 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky: 44. Sissons. Střely na branku: 28:23. Diváci: 19.396. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Sissons (oba Nashville), 3. Sanheim (Philadelphia). Brankář Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 58:30 minuty, inkasoval jednou z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 95,8 procent.

Columbus - Tampa Bay 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 18. a 36. Sergačov. Střely na branku: 43:21. Diváci: 13.155. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Sergačov, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Chicago - Edmonton 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 8. P. Kane (Rutta) - 18. Maroon, 65. Letestu. Střely na branku: 31:42. Diváci: 21.444. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. McDavid, 3. Letestu (všichni Edmonton).

Colorado - St. Louis 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Branky: 14. a 56. Kerfoot, 45. Comeau - 21. P. Stastny, 33. Schwartz (Sobotka), 34. Dunn, 50. Bortuzzo (Sobotka). Střely na branku: 41:28. Diváci: 13.890. Hvězdy zápasu: 1. P. Stastny (St. Louis), 2. Kerfoot (Colorado), 3. Bortuzzo (St. Louis).

Calgary - Carolina 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 57. Monahan (Jágr) - 25. Skinner, 42. J. Williams. Střely na branku: 26:33. Diváci: 18.119. Hvězdy zápasu: 1. Skinner (Carolina), 2. M. Smith (Calgary), 3. Darling (Carolina).

Ottawa - New Jersey 4:5 v prodl. (1:2, 3:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 3. Turris, 26. Brassard, 28. Burrows, 36. Pyatt - 3. a 5 Hischier, 45. Palmieri, 56. M. Johansson, 62. J. Moore. Střely na branku: 33:46. Diváci: 13.364. Hvězdy zápasu: 1. J. Moore, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. E. Karlsson (Ottawa).

Arizona - Dallas 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)

Branky: 6. a 23. Stepan, 47. a 60. Keller - 49. a 58. Seguin, 7. Jamie Benn, 8. Faksa, 44. Johns. Střely na branku: 31:31. Diváci: 11.225. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Stepan, 3. Keller (oba Arizona).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 8 6 1 1 29:23 13 2. Toronto 7 6 0 1 34:22 12 3. Ottawa 7 3 3 1 24:18 9 4. Detroit 7 4 0 3 23:21 8 5. Boston 6 3 0 3 20:21 6 6. Florida 5 2 0 3 17:20 4 7. Buffalo 7 1 2 4 18:28 4 8. Montreal 7 1 1 5 11:27 3

Metropolitní divize:

1. New Jersey 7 6 0 1 31:21 12 2. Columbus 7 5 0 2 21:15 10 3. Pittsburgh 7 4 1 2 25:29 9 4. Philadelphia 7 4 0 3 26:17 8 5. Carolina 5 3 1 1 14:12 7 6. Washington 7 3 1 3 23:24 7 7. NY Islanders 7 3 1 3 19:21 7 8. NY Rangers 8 1 2 5 20:30 4

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 8 6 0 2 27:21 12 2. Chicago 8 4 2 2 28:20 10 3. Nashville 7 4 1 2 19:17 9 4. Dallas 7 4 0 3 19:18 8 5. Colorado 8 4 0 4 23:21 8 6. Winnipeg 6 3 0 3 18:23 6 7. Minnesota 4 1 2 1 15:16 4

Pacifická divize:

1. Los Angeles 6 5 1 0 21:10 11 2. Vegas 6 5 0 1 20:15 10 3. Calgary 7 4 0 3 18:19 8 4. Anaheim 6 2 1 3 12:17 5 5. Vancouver 6 2 1 3 15:20 5 6. San Jose 5 2 0 3 13:16 4 7. Edmonton 6 2 0 4 13:20 4 8. Arizona 7 0 1 6 16:30 1

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 8 14 (8+6) 2. Stamkos (Tampa Bay) 8 13 (2+11) 3. Schwartz (St. Louis) 8 12 (6+6) 4. Bäckström (Washington) 7 11 (3+8) 5. Kuzněcov (Washington) 7 11 (0+11) 6. Ovečkin (Washington) 7 10 (9+1) 7. Matthews (Toronto) 7 10 (6+4) 8. E. Kane (Buffalo) 7 10 (5+5) 9. P. Kane (Chicago) 8 10 (3+7) 10. J. Gaudreau (Calgary) 7 10 (2+8) 13. J. Voráček (Philadelphia) 7 10 (0+10) 69. Pastrňák (Boston) 6 6 (4+2) 81. Krejčí (Boston) 6 6 (1+5) 85. Sobotka (St. Louis) 8 6 (0+6) 109. J. Vrána (Washington) 7 5 (2+3) 115. Rutta (Chicago) 8 5 (2+3) 134. Frk (Detroit) 6 4 (3+1) 139. Palát (Tampa Bay) 8 4 (3+1)