Sunrise (USA) - Hokejový útočník Jaromír Jágr a zástupci Floridy jednají o nové smlouvě. Uvedl to server nhl.com. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se po konci ročního kontraktu může stát 1. července nechráněným volným hráčem.

Podle serveru je nepravděpodobné, že by Jágr s Panthers podepsal smlouvu před rozšiřovacím draftem, v kterém si bude mezi 17. a 21. červnem vybírat kádr nováček NHL Vegas Golden Knights. To je také jediný další klub vedle Floridy, jenž může s Jágrem uzavřít před otevřením trhu s volnými hráči kontrakt.

Jágr od svého návratu do NHL v roce 2011 po tříletém působení v ruském Omsku podepisoval vždy roční kontrakt. V uplynulé sezoně si vydělal s bonusy 5,5 milionu dolarů. Staronový generální manažer Panthers Dale Tallon naznačil už na konci dubna, že s Jágrem plánuje jednání.

"Jde o to, co pro něj bude nejlepší. Jaromír je velmi poctivý, upřímný a inteligentní kluk. První otázka zní, jestli chce hrát a pokračovat. Druhá otázka je, zda budeme schopni se dohodnout na smlouvě, která bude dávat smysl oběma stranám," řekl Tallon tehdy pro Sportsnet. Jágr v uplynulé sezoně nastoupil za Floridu ve všech 82 duelech a nasbíral 46 bodů za 16 gólů a 30 asistencí.

Celkem má na kontě v NHL bývalý hráč Pittsburghu, Washingtonu, New Yorku Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu a New Jersey 1711 zápasů a 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. V play off zaznamenal ve 208 duelech 201 bodů za 78 gólů a 123 přihrávek. Pokud by Jágr pokračoval v NHL, mohl by se stát rekordmanem v počtu odehraných zápasů. K vyrovnání vedoucího Gordieho Howea mu chybí sehrát 56 utkání.

Neočekává se, že by Florida s Jágrem podepsala smlouvu předtím, než si Vegas vybere hráče v rozšiřovacím draftu. Panthers by se totiž v případě podpisu museli rozhodovat, zda jej zařadit mezi hráče, které si budou chránit.

Vegas si bude vybírat po jednom hráči z každého z 30 klubů a ty si budou chránit sedm útočníků, tři obránce a jednoho brankáře či osm hráčů do pole a jednoho gólmana. Z ostatních může Vegas získat i hráče, kteří budu chráněnými či nechráněnými volnými hráči od 1. července. Takže teoreticky i Jágra.