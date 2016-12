Praha - Na začátku kariéry neměl na to, aby si koupil novou loď, tak si ji sám vyrobil a začal na ní ve Francii závodit. Nyní si chce český jachtař Milan Koláček splnit další sen - sám obeplout celý svět. Na konci letošního roku proto oficiálně odstartoval přípravu na devátý ročník nejprestižnějšího a nejtěžšího závodu sólových jachtařů Vendée Globe, během nějž mořeplavci v průběhu tří měsíců bez jakékoli pomoci a zastávky absolvují ve vlnách oceánu asi 50 tisíc kilometrů.

Vendée Globe se podobně jako olympijské hry koná každé čtyři roky. Ročník 2016/17 právě probíhá a Koláček se chce zúčastnit devátého dílu na přelomu let 2020 a 2021. Může se stát prvním Čechem, který se na start nejtěžšího jachtařského závodu světa postaví.

"Je to už delší dobu, co mě ta myšlenka napadla, možná tak dva tři roky zpět. V podstatě je to způsobené tím, že mezi těmi závodníky, kteří se účastní, sám žiju a závodím s nimi," řekl v rozhovoru s ČTK Koláček, který od roku 2011 bydlí ve francouzském Lorientu.

"V České republice je to něco mimo představivost, ale ve Francii se o tom s vámi klidně začne bavit třeba prodavačka v obchodě. Je prostě veliký rozdíl vnímání ve Francii a u nás," doplnil sedmatřicetiletý jachtař.

Vendée Globe na lodi dlouhé 18 metrů považuje za největší metu, na kterou může dosáhnout. "Nic náročnějšího než Vendée Globe není. Na Mount Everest vyleze každoročně 400 horolezců, Vendée Globe dokázalo do letošního ročníku dokončit jen 74 jachtařů. Řekněme, že obvykle dojede zhruba tak polovina startovního pole," uvedl Koláček.

Zatím nejdelší závod absolvoval na deset tisíc kilometrů, plavba kolem světa by byla pětkrát delší. "Jde o poslední skutečný příběh dobrodružství v nedotčených koutech přírody. Závodníci vyplují z Francie, obeplují svět divokým Jižním oceánem nedaleko Antarktidy a ti nejrychlejší se za zhruba 80 dní vrátí zpět do Francie. To vše bez jediné zastávky, bez možnosti vnější asistence," řekl mistr Francie v sólovém jachtingu z roku 2012.

K tomu, aby se mohl zúčastnit, nyní spolu se svým týmem jedná s potenciálními sponzory. Ideálně koncem příštího roku už by potřeboval mít koupenou loď, na které závod pojede. "Ti nejlepší mají rozpočet na celý tříletý cyklus okolo deseti milionů eur (270 milionů korun), sponzorují je společnosti jako Hugo Boss. My se pohybujeme mezi čtyřmi až pěti miliony eur (108 až 135 milionů korun). Věřím, že se to sehnat dá, finance na to u nás jsou. Potřebujeme nějakou velkou mezinárodní firmu, pro kterou bude mít spolupráce význam," uvedl.

"Obětujeme tomu úplně všechno. Není to jen o tom, že já si plním sen, byl by to obrovský přínos pro celý český jachtařský průmysl. První česká účast, to by byl historický okamžik. Takže věřím a myslím, že to vyjde, dávám tomu určitě větší než padesátiprocentní šanci," dodal Koláček.

Závodu kolem světa se účastní převážně Francouzi, do letošního ročníku ale zasáhli i mořeplavci z Británie, Švýcarska, USA, Španělska, Nizozemska, Irska, Maďarska a Japonska. "Tak proč by nemohl i Čech?" usmál se Koláček. Startuje maximálně 30 lodí. "Jsou tam určité kvalifikace, ale není to tak náročné, co se týče umístění, jako olympiáda. Musíme dokončit jeden transatlantický sólový závod na té lodi, na které budeme startovat."

Na Vendée Globe se v současnosti připravuje na lodní třídě Figaro. Vrcholem příštího roku pro něj bude čtyřetapový závod La Solitaire, který startuje ve Francii na začátku června. "Jezdí se v Biskajském zálivu a v kanálu La Manche. Startují tam závodníci, kteří se účastní Vendée Globe, takže nejlepší příprava," dodal Koláček.