Jablonec nad Nisou - Obránce Jablonce Marek Kysela ukončil ve 25 letech fotbalovou kariéru. Rozhodl se tak kvůli zdravotním potížím, po operaci nádoru na mozku trpí epilepsií a měl i prasklou plíci.

Kyselovy problémy začaly v dubnu 2016 v semifinále domácího poháru proti Spartě, kdy dostal kolenem do hlavy od Petra Jiráčka. Vyšetření odhalila nezhoubný nádor na mozku a po operaci se u něj objevila epilepsie a s ní spojené záchvaty. Loni v květnu zase jabloneckému stoperovi v ligovém zápase v Karviné samovolně praskla plíce.

"Zkoušeli jsme to dva roky, abych se z toho dostal, ale pokaždé se našla nějaká další příčina, proč to nejde. Nejdřív operace nádoru na mozku. Mám epilepsii, měl jsem dva záchvaty. Když jsem si myslel, že už to bude v pohodě, tak mi praskla plíce," řekl pro jablonecký web Kysela.

"Rozhodli jsme se, že nemá cenu zkoušet to dál znovu. A místo toho se zaměřit na něco jiného, v čem bych se mohl pohybovat. Místo toho, abych stále pokoušel své zdraví," dodal bývalý hráč juniorky Interu Milán.

Od roku 2012 Kysela za Jablonec odehrál 73 ligových zápasů a vstřelil čtyři branky, v severočeském klubu bude dál působit jako kouč u mládeže. V budoucnu by ho nejvíc lákala práce kondičního trenéra, který by připravoval hráče po zranění.

"Sám s tím mám zkušenosti a několikrát jsem takhle začínal za poslední dva roky. Vím přibližně, jaké tréninky dělat, aby jim to pomohlo. Já se po nich cítil stoprocentně dobře, co se kondice týče," uvedl Kysela.