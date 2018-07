Praha - Fotbalisty Jablonce posílil stoper David Hovorka ze Sparty, který je v severočeském celku od začátku přípravy. Oba kluby dnes potvrdily roční hostování s opcí na přestup.

"Táhlo se to hodně dlouho. Teprve ve středu to bylo všechno hotové. Jsem rád, že se to dotáhlo. Kluky jsem znal z minulosti. Hrávali jsme proti sobě, tak jsme si ze sebe hned dělali srandu. Parta je tady super, funguje to tady. Jsem rád, protože tyhle věci nám třeba také pomohou na hřišti v zápasech," řekl Hovorka pro jablonecký web.

Čtyřiadvacetiletý Hovorka je odchovancem Sparty a do prvního týmu přišel poprvé v roce 2012, ale neprosadil se. Zamířil proto na hostování do Hradce Králové a na Žižkov. V roce 2015 přestoupil do Liberce, odkud ho Sparta loni v únoru koupila zpět a podepsala s ním smlouvu do roku 2020.

V nejvyšší soutěži dosud Hovorka odehrál 55 zápasů a vstřelil čtyři branky. Pro Jablonec, který se chystá na základní skupinu Evropské ligy, je čtvrtou posilou po obránci Tomáši Břečkovi ze Slovácka, záložníkovi Miloši Kratochvílovi z Plzně a útočníkovi Davisi Ikaunieksovi z Jihlavy. V sestavě by měl nahradit Luďka Pernicu, který přestoupil do Plzně.