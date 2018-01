Jablonec - Typicky v hustém sněžení začali fotbalisté Jablonce zimní přípravu na jarní část sezony. Nový trenér Petr Rada, který po podzimu na postu hlavního kouče vystřídal Zdeňka Kluckého, přivítal na prvním tréninku i jednu posilu, brankáře Jana Hanuše. Na severu Čech bude také na jaře pokračovat útočník Stanislav Tecl.

S osmi brankami druhý nejlepší střelec podzimní části ligy se vrátil do Jablonce v létě na roční hostování z mistrovské Slavie. Spekulovalo se však o tom, že by si jej Pražané mohli stáhnout zpět už nyní.

Po domluvě s novým trenérem červenobílých Jindřichem Trpišovským nakonec Tecl v Jablonci zůstává. "Byli jsme v kontaktu během svátků. Domluvili jsme se, že to takhle pro mě bude lepší," řekl novinářům Tecl.

"Je velké pozitivum, že Tecl zůstal. Měli jsme trochu obavy, aby se nevrátil do Slavie," doplnil nový kouč Rada. Dosavadní hlavní trenér Severočechů Klucký se posunul do role asistenta.

Jablonec už v prosinci získal z Jihlavy brankáře Hanuše a opačným směrem zamířil na hostování další gólman Roman Valeš. Spekulovalo se o možném příchodu Davida Lafaty, jehož budoucnost ve Spartě je nejistá.

"Nemůžeme nic dělat. Sparta je na řadě, má tam smlouvu. To jsou jen spekulace, že se známe. Pokud s ním Sparta bude počítat, je to bezpředmětné," podotkl Rada, který se vrátil do Jablonce po deseti letech.

Z hostování se vrátili Davidové Breda a Lischka a přípravu začali i mladíci Adam Houser, Patrik Schön a Matěj Kubista. Jakub Janetzký odešel na hostování do Opavy, brankář Michal Bárta má povolení trénovat s Baníkem Ostrava a Adamu Kučerovi bylo ukončeno hostování.

"Máme šest nebo sedm týdnů do začátku ligy, kdyby nás někde tlačila bota, budeme to řešit. Ale máme 14 ligových zápasů plus tři pohárové, pokud se dostaneme do finále. Na 17 zápasů velký kádr nepotřebujeme. Pokud budou hráči zdraví, na 17 zápasů si takhle vystačíme," uvedl Rada.

Přípravu začal Jablonec na horskou oblast typicky s přívaly sněhu. "Je to lepší než bláto. Sníh k tomu patří, kraj je tím známý. Hráči, kteří tu jsou, vědí, jaká je tu zima," podotkl Rada.

Po podzimu osmý tým první ligy čeká v zimě Tipsport liga a poté soustředění v Portugalsku, kde se zúčastní turnaje Atlantic Cup. "Zdeněk (Klucký) tu přípravu naplánoval. Pracovali jsme spolu dlouho, nechal jsem to na něm. Není to o tom, že by Jablonec před mým příchodem hrál špatně. Zdeněk tu odvádí dobrou práci. Uvidíme, navážeme na to a budeme chtít vozit více bodů zvenku," dodal Rada.