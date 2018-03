Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce vyhráli i svůj pátý soutěžní zápas na jaře, když ve 20. kole první ligy doma porazili Ostravu 2:0. Góly se o to zasloužili Martin Doležal a Vladimír Jovovič. Jablonec, který zvládl ve středu i pohárový zápas, tak na šestém místě ztrácí už jen bod na čtvrtou Spartu. Baník naopak na jaře zatím získal jen bod a je jasně poslední se ztrátou sedmi bodů na místa záchrany. Má však k dobru odložený zápas s Plzní.

Ostrava i kvůli odloženému utkání nabrala výraznou ztrátu na soupeře v boji o záchranu, a tak potřebovala v Jablonci nutně bodovat. Nastoupila proto hodně agresivně, což přineslo ale jen dvě žluté karty během úvodních pěti minut.

Severočeši postrádali zraněného kapitána Hübschmana i potrestaného Považance, trenér Rada tak poprvé na jaře přešel na hru na dva útočníky, když si v poháru řekl o šanci Doležal. Jako první zahrozil ve 22. minutě druhý z útočníků Chramosta, ale trefil jen brankáře.

Po půlhodině začali zlobit hosté. S Hlinkovou střelou si poradil brankář Hrubý a ve 35. minutě trefil Fillo břevno. Do šaten mohl nakonec jít šťastnější Jablonec, ale Chramosta si ve velké šanci vylámal zuby na brankáři Laštůvkovi.

Rozhodující moment přišel v 50. minutě, kdy Masopust hlavou přiklepl míč Doležalovi a ten zařídil hlavou vítězný gól. Baník poté poslal do hry i uzdraveného kapitána Baroše a na poslední čtvrthodinu nasadil i třetího útočníka Diopa, ovšem vyrovnání nevybojoval.

Naopak v 78. minutě vyšel domácím brejk, Doležal vysunul Masopusta, který ještě přihrál Jovovičovi a černohorský záložník definitivně rozhodl, když vystřelil v pádu po předchozím faulu. V závěru mohl alespoň snížit Baroš, ale v šanci minul.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Samozřejmě jsme věděli, že Baník není v příznivé situaci. První poločas byl opatrný z obou stran, my měli jednu stoprocentní šanci, kterou gólman chytil, další jsme nedotáhli dobře. Byl jsem malinko nespokojený, mohli jsme lépe kombinovat. Ve druhém poločase jsem hráče nabádal, aby byli trpěliví. Dostali jsme se do vedení, to bylo hodně důležité. Soupeř má rychlostní typy, směrem dopředu je Ostrava hodně silná. Naše obrana v této fázi obstála a dvě střely pokryl Vlasta Hrubý. Měli jsme trochu problém ve středu pole, Trávníkovi docházely síly, měl trochu v týdnu zdravotní problémy. Baník hrál na tři útočníky, naštěstí jsme dali druhý gól, který byl velmi důležitý. S výhrou jsem samozřejmě spokojen, za druhý poločas jsme si to zasloužili. V jednom týdnu jsme odehráli tři zápasy, které jsme vyhráli, kondičně jsme na tom dobře."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Prohráli jsme proto, že byl soupeř důslednější. V prvním poločase jsme trochu zaspali, Jablonec byl aktivnější a chtěl na nás vletět. My se strašně nadřeme na nějakou šanci, je to z naší strany příliš upracované. V druhé půli jsme tušili, že bude Jablonec přidávat na tlaku. Spíš než to jsme ale dostali zbytečný gól. Pak jsme stáhli hru na tři obránce a hráli vabank. Bohužel jsme z brejku dostali druhý gól a bylo po zápase."

FK Jablonec - Baník Ostrava 2:0 (0:0)

Branky: 50. Doležal, 78. Jovovič. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Pospíšil. ŽK: Fillo, Hlinka, Jirásek, Pazdera, Fleišman (všichni Ostrava). Diváci: 3420.

Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Lischka, Pernica, Zelený - Jovovič (86. Diviš), Trávník (82. Breda), V. Kubista, Masopust - Doležal, Chramosta (90. Čvančara). Trenér: Rada.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera (75. Diop), Procházka, Psyché, Fleišman - Jirásek, Hlinka - Fillo, R. Hrubý (58. Baroš), Granečný (46. De Azevedo) - Poznar. Trenér: Kučera.