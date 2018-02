Praha - Fotbalisté Jablonce zvítězili 1:0 na hřišti Dukly a pražského soupeře v první lize porazili poprvé po šesti zápasech. Předehrávka 18. kola na Julisce byla v prvním poločase na necelou půl hodinu přerušena kvůli výpadku světel, který zpozdil i výkop. O vítězství Severočechů rozhodl v 64. minutě David Lischka. Jablonec po druhé jarní výhře poskočil na šesté místo, Dukla je v neúplné tabulce desátá.

Zápas už začal s dvanáctiminutovým zpožděním, protože nefungoval jeden ze čtyř světelných stožárů. Po jeho nahození se sice začalo hrát, ale za čtvrt hodiny zhasly dokonce dva stožáry. Hlavní rozhodčí Zelinka v 16. minutě poslal hráče obou týmů do kabin. Po zhruba půlhodinové pauze se stadion opět rozsvítil a pokračovalo se ve hře.

Hrstka promrzlých diváků, která zůstala na stadionu, viděla první velkou šanci ve 30. minutě. Domácí bek Podaný z přímého kopu krásně zatočil míč přes zeď a brankáře Hrubého zachránila tyčka. Na druhé straně proti Jovovičově ráně z rohu šestnáctky dobře zasáhl gólman Dukly Rada.

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji Jablonečtí a po několika náznacích mohli v 60. minutě otevřít skóre. Trávník našel za obranou Chramostu, který sice přehodil Radu, ale zamířil o kousek vedle a nezvládl ani dorážku.

O čtyři minuty později už se hosté dočkali. Trávník našel z rohu Lischku a jablonecký stoper si připsal premiérovou ligovou branku v kariéře.

Jablonečtí až na nepřesnou střelu Holendy nepustili Duklu do většího závěrečného tlaku a v nejvyšší soutěži zvítězili na Julisce poprvé od října 2011. Pražané doma prohráli druhé ligové utkání za sebou bez vstřelené branky.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Jablonci se dařilo asi plnit jejich věci celou dobu utkání, určitě jim v tom pomohl gól. My jsme si vytvářeli tlak hned od začátku zápasu, ale pauza nás rozhodila víc než soupeře. V první pasáži to byl na obě strany ještě vyrovnaný zápas, my měli tyčku ze standardní situace. Kdyby to padlo do branky, začátek by byl pro nás o něco lepší a hrálo by se nám líp. Padlo to na druhou stranu. Standardní situací zápas rozhodl soupeř, nachytali nás, udělali si tam dobrý blok a my si to špatně přebrali. My potom byli hodně nepřesní a v závěru zápasu už jsme měli na hřišti úplný chaos. Na podzim jsme byli schopní někdy v závěru s takovými zápasy něco udělat, teď jako bychom v tom byli bezradní."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Trošku nám to zkomplikovalo to osvětlení. Sedět znova deset nebo patnáct minut v kabině není nic příjemného, hlavně po zdravotní stránce, co se týče nějakého zranění. Ale po návratu na hřiště jsme nastoupili znovu aktivně, chtěli jsme domácí napadat, což se nám dařilo. Měli jsme štěstí při trestném kopu Podaného, že to šlo do tyčky. Ve druhém poločasu jsme hráli znovu aktivně a byli ve velkém počtu hráčů vepředu a zúročili standardní situaci, kdy Trávník nádherně zahrál roh a Lischka, který naběhl do volného prostoru, skóroval. Jsem spokojený s výkonem hráčů, hlavně s aktivní hrou směrem dopředu. Nechci nikoho vyzdvihovat, všichni odvedli velice kvalitní výkon."

Dukla Praha - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 64. Lischka. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Pochylý. ŽK: Podaný - Považanec. Diváci: 827.

Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bilovský, Holík (62. Doumbia), Tetour - Miloševič (72. Djuranovič), Holenda, Koreš (70. Schranz). Trenér: Hynek.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (46. Zelený), Trávník, Považanec (83. V. Kubista), Jovovič - Chramosta (79. Doležal). Trenér: P. Rada.

1. Plzeň 17 15 2 0 34:5 47 2. Olomouc 17 9 6 2 23:10 33 3. Slavia 17 9 5 3 27:8 32 4. Sparta 17 9 4 4 23:12 31 5. Liberec 17 9 3 5 24:18 30 6. Jablonec 18 7 6 5 24:21 27 7. Bohemians Praha 1905 17 6 7 4 16:14 25 8. Teplice 17 6 5 6 21:19 23 9. Zlín 17 5 6 6 19:24 21 10. Dukla 18 5 5 8 19:31 20 11. Karviná 17 5 2 10 17:25 17 12. Mladá Boleslav 17 5 2 10 19:30 17 13. Slovácko 17 3 6 8 15:24 15 14. Brno 17 4 3 10 12:24 15 15. Jihlava 17 4 1 12 16:32 13 16. Ostrava 17 2 5 10 22:34 11