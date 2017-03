Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce remizovali ve vyrovnaném utkání 19. ligového kola s Bohemians 1905 bez branek a nenavázali na minulou výhru 3:1 nad Spartou. Hostující "Klokani" bodovali ve vzájemném duelu počtvrté za sebou, už 536 minut ale nedali v nejvyšší soutěži gól a čekání na vítězství protáhli na šest kol. Pražané mají před sestupovou příčkou náskok čtyř bodů, Jablonec má o dva body více.

"Byl to zcela jiný zápas než minulý týden proti Spartě. Minule jsme hráli skoro bez balonu na rychlé protiútoky, dnes jsme dobývali Bohemku a ta hrála na brejky. Byl to spíš boj, ani jedno mužstvo dnes tutovky nemělo, takže asi zasloužená remíza," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Oběma týmům chyběly kvůli zranění dvě opory. Bohemians nemohli nasadit kapitána Krcha a brankáře Berkovce, kteří nedohráli minulé kolo kvůli nešťastné srážce. Gólmanovi Pražanů při ní dokonce zapadl jazyk. Také Jablonec kvůli zdravotním problémům postrádal brankářskou jedničku Hrubého a rovněž útočníka Doležala. "Je jasné, že Doležal chyběl. Je po operaci s meniskem a je na tři týdny vyřazen," uvedl Klucký.

Severočeši v minulém týdnu porazili favorizovanou Spartu, proti jinému pražskému celku Bohemians se ale v ofenzivě prosazovali hůře. V první půli měli jen jednu vyloženou šanci, Mihálik, který na hrotu útoku nahradil Doležala, ale hostujícího gólmana Fryštáka v 19. minutě nepropálil.

Bohemians nastoupili v tradičním jarním rozestavení s pěti obránci a hráli s Jabloncem vyrovnanou partii. Ve 33. minutě dokonce mohli hosté otevřít skóre, Kabajev ale napálil odražený míč těsně vedle tyče.

Ani v druhém poločase nebylo k vidění moc šancí. Jablonecký Mehanovič dal minule dva góly Spartě, dnes ale výrazněji zahrozil pouze v 64. minutě, kdy jeho dalekonosnou střelu do středu branky nejistě vyrazil Fryšťák. Krátce poté domácího hráče nahradil uzdravený Slovák Zrelák, který si odbyl soutěžní premiéru v jabloneckém dresu.

"My začali dobře, patřilo nám úvodních patnáct minut, ale poté jsme si nevěděli rady. Bohemka poctivě bránila v deseti, moc střel jsme na branku soupeře nevyslali," připustil Klucký.

Severočeši se stále víc tlačili dopředu a Bohemians tak mohli podnikat brejky do otevřené obrany, jenže všechny z nich pokazili špatnou finální fází. V největší šanci hlavičkoval v 79. minutě osamocený Berger mimo. Bezbrankové skóre nezměnil na druhé straně ani Mihálik. "Klokani" tak navázali na minulou remízu 0:0 se Slováckem.

"Když to nejde po třech bodech, neboť nedáváme góly, musí to jít po bodu. Z Jablonce je to pro nás velmi cenný bod. I když největší šanci jsme měli my, pokud by Berger trefil branku, mohli jsme vyhrát," řekl kouč Bohemians Miroslav Koubek.

"Trochu mě to mrzí, to finále je pro nás zakleté. Není to jen otázkou dvou šancí, měli jsme několik rychlých protiútoků, které jsme měli vyřešit lépe. Naše defenziva je vynikající, ofenziva zakletá," dodal Koubek.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Byl to zcela jiný zápas než minulý týden proti Spartě. Minule jsme hráli skoro bez balonu na rychlé protiútoky, dnes jsme dobývali Bohemku a ta hrála na brejky. Pro diváky to nebylo moc záživné utkání, byl to spíš boj. My začali dobře, patřilo nám úvodních patnáct minut, ale poté jsme si nevěděli rady. Bohemka poctivě bránila v deseti, moc střel jsme na branku soupeře nevyslali. Bohemka měla možná dvě tři příležitosti, my jednu. Ani jedno mužstvo tutovku nemělo, možná hosté v závěru Bergerem, takže asi zasloužená remíza. Doležal dnes chyběl, je to jiný typ útočníka než Mihálik, ale je zraněný a my se s tím musíme vyrovnat. Po operaci s meniskem je na tři týdny vyřazen."

Miroslav Koubek (trenér Bohemians): "Když to nejde po třech bodech, neboť nedáváme góly, musí to jít po bodu. Z Jablonce je to pro nás velmi cenný bod. I když největší šanci jsme měli my, pokud by Berger trefil branku, mohli jsme vyhrát. Trochu mě to mrzí, to finále je pro nás zakleté. Není to jen otázkou dvou šancí, měli jsme několik rychlých protiútoků, které jsme měli vyřešit lépe. Jsme organizovaní, nadupaní, bojovní. Obraz hry tomu odpovídal, hrálo se nahoru dolů. Jablonec měl pasáž, kdy prokázal svoji kvalitu, ale do šancí jsme ho moc nepustili. V prvním poločase nás zlobil po kraji Hanousek, to jsme ve druhé půli eliminovali. Naše defenziva je vynikající, ofenziva je zakletá."

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Machálek - Moláček, Hájek. ŽK: Švec, Šmíd (oba Bohemians). Diváci: 2694.

Sestavy:

Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Pospíšil (85. Trávník), V. Kubista - Diviš (46. Masopust), Mehanovič (66. Zrelák), Hanousek - Mihálik. Trenér: Klucký.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Švec, Šmíd, Havel - Hubínek, Jindřišek - Mašek (46. Berger), Kabajev (62. Markovič), Luts (74. Bartek). Trenér: Koubek.