Jihlava - Fotbalisté Jablonce ve 21. kole první ligy deklasovali Jihlavu na jejím hřišti 4:0. Severočeši pod trenérem Petrem Radou vyhráli i šesté soutěžní utkání v jarní části sezony a v neúplné tabulce poskočili na čtvrté místo. Naopak jedenáctá Vysočina po sérii čtyř vítězství v nejvyšší soutěži nebodovala. V první půli skórovali Martin Doležal, Lukáš Masopust a Tomáš Holeš, po změně stran se proti bývalému týmu trefil opět Masopust.

"V úvodu jsme dali dvě branky, které nám pomohly do herní pohody. První poločas jsme odehráli kvalitně po všech stránkách," řekl Rada, který odkoučoval svůj jubilejní 300. zápas v nejvyšší soutěži.

Jablonečtí začali souboj nejlepších týmů jara mnohem lépe. Střelu Holeše ještě vyrazil Rakovan, ale jihlavského brankáře už v deváté minutě zblízka překonal Doležal po Jovovičově centru za obranu. Černohorský reprezentant už za pět minut připravil druhý gól, když se v šestnáctce zbavil Holíka a před brankou našel snadno zakončujícího Masopusta.

Další komplikace pro Jihlavu nastala ve 24. minutě, kdy musel kvůli zranění vystřídat nejlepší týmový střelec Ikaunieks. Lotyšského útočníka nahradil Klíma, který pak ze slibné šance těsně minul. V závěru prvního poločasu kvalitu hry ovlivnilo silné sněžení a těžký terén.

Výborný úvodní poločas Jablonce ve 41. minutě korunoval třetí brankou Holeš, který potrestal chybu obránce Nového a přízemní ranou překonal Rakovana. Bývalý bek Hradce Králové se dočkal premiérového ligového zásahu v jabloneckém dresu.

"Ve všech činnostech byl Jablonec lepší. Začátek určil ráz toho utkání. Byli jsme všude pozdě. Jablonec se lépe pohyboval, vše mu svědčilo, byl nebezpečný v krajních prostorech," konstatoval jihlavský trenér Martin Svědík.

I ve druhé půli měli hosté velkou převahu. Nejprve aktivní Jovovič zakončil sebevědomý průnik jihlavskou obranou nepřesnou střelou, čtvrtý gól pak přidal v 59. minutě Masopust, který zblízka zakončil akci Jovoviče a Chramosty.

Svěřenci Petra Rady dál kontrolovali zápas a mohli přidat i pátou branku. Střelu Holeše však vyrazil Rakovan. Jeho protějšek Hrubý zase na konci vychytal Dvořáka.

"V druhém poločase jsme je až na jednu střelu prakticky do ničeho nepustili, ale i k tomu pak nahrával terén, protože už nešlo moc kombinovat," uvedl Rada, který v minulosti vedl Jihlavu.

Jablonec tak prodloužil ligovou šňůru bez inkasované branky na 444 minut, Jihlavu porazil potřetí za sebou a téměř zopakoval předchozí dva jednoznačné triumfy 5:0.

"Nejvíc mi vadí, že jsme zaostali a Jablonec nepředčili v nepříjemném herním způsobu, kterým jsme se prezentovali v minulých utkáních. Čekal jsem i víc od hráčů, kteří dnes dostali příležitost. Očekával jsem, že se toho chopí lépe," prohlásil Svědík. "Na dnešní zápas musíme hodně rychle zapomenout a vrátit se na začátek," dodal kouč Vysočiny.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Byl to nevydařený zápas z naší strany ve všech směrech. Vždycky jsme zatím měli vydařené vstupy do utkání, ale dnes jsme svoji šanci neproměnili, a naopak Jablonec ze dvou šancí, které jsme mu nabídli, skóroval. Ve všech činnostech byl Jablonec lepší. Začátek určil ráz toho utkání. Byli jsme všude pozdě. Jablonec se lépe pohyboval, vše mu svědčilo, byl nebezpečný v krajních prostorech. Na dnešní zápas musíme hodně rychle zapomenout a vrátit se na začátek. Druhý poločas už hodnotit ani nemusím. Už ten první rozhodl zápas, pak už se jen dohrával. Nejvíc mi vadí, že jsme zaostali a Jablonec nepředčili v nepříjemném herním způsobu, kterým jsme se prezentovali v minulých utkáních. Čekal jsem i víc od hráčů, kteří dnes dostali příležitost. Očekával jsem, že se toho chopí lépe. Utkání ovlivnily brzké dva inkasované góly. Ztratili jsme sebevědomí, které jsme měli. Poté už jsme ho neměli a zabředávali jsme do toho hůř a hůř."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Pro nás to bylo velmi důležité utkání před reprezentační pauzou. Chtěli jsme naši vítěznou sérii prodloužit, ale věděli jsme, že nás dnes čeká těžký soupeř. Do zápasu jsme vstoupili tím, že tam soupeř měl takovou ošemetnou situaci, kterou jsme přežili, a pak jsme dominovali celou první půli. I jsme si vytvořili šance, které jsme dokázali proměnit. Terén nebyl ideální, ale pro oba mančafty byl stejný. V úvodu jsme dali dvě branky, které nám pomohly do herní pohody. První poločas jsme odehráli kvalitně po všech stránkách. Do druhého poločasu jsem hráče upozorňoval, aby byli pořád aktivní a hráli směrem dopředu. To se nám podařilo. Domácí asi byli trochu otřesení z průběhu prvního poločasu. V druhém poločase jsme je až na jednu střelu prakticky do ničeho nepustili, ale i k tomu pak nahrával terén, protože už nešlo moc kombinovat. Jsem spokojený, vyhráli jsme nad těžkým soupeřem a vítězství si ceníme."

Vysočina Jihlava - FK Jablonec 0:4 (0:3)

Branky: 14. a 59. Masopust, 9. Doležal, 41. Holeš. Rozhodčí: Proske - Myška, Horák. ŽK: Schumacher (Jihlava). Diváci: 2649.

Sestavy:

Jihlava: Rakovan - Nový (70. Popovič), Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Dvořák, Urblík (57. Daníček), Holík - Ikaunieks (24. Klíma). Trenér: Svědík.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust (88. Jankovič), V. Kubista, Trávník (72. Považanec), Jovovič (79. Hanousek) - Chramosta, Doležal. Trenér: Rada.