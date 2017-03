Jablonec n.N. - Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 16. ligového kola nad Hradcem Králové 2:1. Domácí rozhodli o výhře góly v 23. a 28. minutě, kdy se po centrech Jaroslava Zeleného prosadili Michal Trávník a Bosňan Mirzad Mehanovič. V 68. minutě snížil Ladislav Martan.

Jablonec porazil soupeře v lize popáté za sebou, stejně jako na podzim 2:1 a poskočil na osmé místo tabulky. Hradec prohrál popáté z posledních šesti kol a zůstal čtrnáctý s jednobodovým náskokem na sestupovou patnáctou příčku.

"Dnes šlo oběma mužstvům o hodně. Hradec je ve spodních patrech tabulky, my od nich také nejsme daleko a doma jsme chtěli vyhrát. V závěru jsme se trošičku báli o výsledek, ale vyhráli jsme a to je důležité," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

V původním termínu na začátku prosince se nehrálo kvůli sněhové kalamitě, ale dnes bylo hřiště v dobrém stavu. Hradec nezačal úplně špatně, ale v 23. minutě otevřeli skóre domácí. Do vápna nacentroval z levé strany Zelený a Trávník hlavičkou k tyči oslavil první ligový gól v jabloneckém dresu. Severočeši skórovali po 206 minutách.

Na druhé straně vypálil z úhlu Trubač, ale domácí brankář Valeš jeho střelu vykopl. Naopak z druhé trefy se o tři minuty později radovali Severočeši. Po dalším centru Zeleného se prosadil rovněž hlavou Mehanovič, který tak navázal na únorové dvě branky, znamenající výhru 3:1 nad Spartou.

"Utkání jsme nezačali špatně, do prvního gólu to byla vyrovnaná partie a nic nenasvědčovalo tomu, že dostaneme brzkou branku. Bohužel, stalo se. Byli jsme nedůrazní a po dvou centrech to bylo rázem 2:0," litoval jeden z dvojice královéhradeckých trenérů Milan Frimmel.

"Do utkání jsme vstoupili hůř než Hradec a trvalo nám 20 minut, než jsme se dostali do tempa. Poté jsme dali branku, za pět minut druhou a vypracovali jsme si některé další pěkné akce," doplnil Klucký.

Jablonec se uklidnil a ještě do přestávky mohl z několika šancí přidat třetí gól. Hradecký brankář Ottmar však vytáhl Pospíšilovu střelu z akrobatické pozice a v 45. minutě vychytal také osamoceného Trávníka.

Hradec vzhledem nepříznivému stavu musel vytáhnout hru a domácím vznikal prostor na brejky. V 66. minutě po jednom z nich zachránil hosty po Mehanovičově střele skvělým zákrokem Ottmar a jeho spoluhráči následně snížili.

V 68. minutě se dostal balon za vápnem k Martanovi a ten technickou ranou k tyči zaznamenal první ligový gól. "Votroci" se pak tlačili za vyrovnáním, ale až na Šípkův pokus z 86. minuty si větší šanci nevytvořili.

"V kabině jsme si řekli, že musíme zlepšit defenzivní činnost a pokusit se s tím ještě něco udělat, že výsledek 2:0 je ošidný. Podařilo se nám ale pouze snížit, a proto Jablonec zvítězil zaslouženě," dodal Frimmel.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Dnes šlo oběma mužstvům o hodně. Hradec je ve spodních patrech tabulky a my od nich také nejsme daleko a doma jsme chtěli vyhrát. Do utkání jsme vstoupili hůř než Hradec a trvalo nám 20 minut, než jsme se dostali do tempa. Poté jsme dali branku, za pět minut druhou a vypracovali jsme si některé další pěkné akce. Ve druhé půli bylo utkání vyrovnané, Hradce hrál vabank, neměl co ztratit. Situaci jsme si zkomplikovali tím, že jsme si nechali vstřelit branku, a pak jsme se trošičku báli o výsledek. Ale vyhráli jsme a to je důležité."

Milan Frimmel (trenér Hradce): "Utkání jsme nezačali špatně, do prvního gólu to byla vyrovnaná partie a nic nenasvědčovalo tomu, že dostaneme brzkou branku. Bohužel, stalo se. Byli jsme nedůrazní a po dvou centrech to bylo rázem 2:0. Brankám předcházely výborné centry, oba hráči byli v náběhu a krásně to trefili. V kabině jsme si řekli, že musíme zlepšit defenzivní činnost a pokusit se s tím ještě něco udělat, že výsledek 2:0 je ošidný. Bohužel se nám to nepodařilo, byť jsme dokázali snížit. Vnímáme, jak se mužstvo prezentuje herně, ale hraje se na body a ty my opět nemáme."

FK Jablonec - FC Hradec Králové 2:1 (2:0)

Branky: 23. Trávník, 28. Mehanovič - 68. Martan. Rozhodčí: Julínek - Nádvorník, Flimmel. ŽK: Pospíšil - Žondra, Martan, Plašil. Diváci: 1644.

Sestavy:

Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Hübschman (83. Jiráček) - Trávník (90. Masopust), Pospíšil, Mehanovič, Zelený - Zrelák (69. Mihálik). Trenér: Klucký.

Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Plašil - Jirsák (80. Šípek), Schwarz - Martan, Trubač (69. M. Černý), Malinský - Žondra (65. P. Černý). Trenéři: Pilný a Frimmel.