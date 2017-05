Liberec - Fotbalisté Jablonce ve 28. ligovém kole díky gólu Mirzada Mehanoviče ze čtvrté minuty nastavení zachránili remízu 1:1 v Liberci. Ten v podještědském derby vedl od 47. minuty po brance Radima Breiteho.

Jablonec, který v posledních dvou kolech remizoval se Slavií i Plzní, byl v úvodu mnohem aktivnější. Už v sedmé minutě mohl otevřít skóre Doležal, ale zblízka trefil břevno. Gól Beneše nebyl uznán kvůli ofsajdu a poté opět aktivní Doležal ve skluzu o kousek přestřelil.

Domácí až okolo 30. minuty vyrovnali hru a vypracovali si první šance. Tvrdou ránu Breiteho však vyrazil gólman Hrubý a Souček z voleje těsně minul branku.

Liberci skvěle vyšel vstup do druhého poločasu. Ve 47. minutě Vůch našel v pokutovém území Breiteho, jenž se zbavil bránícího Beneše a ranou k tyči překonal Hrubého.

Diváci v dalších minutách neviděli žádný pohledný ofenzivní fotbal. Hrálo se spíš ve středu hřiště a oběma týmům chyběla přesnost. V jedné z mála šancí selhal domácí bek Mikula, který se dostal sám před jabloneckou branku, ale špatnou přihrávkou nenašel žádného spoluhráče.

Jablonec si nevytvořil žádný drtivý tlak, ale z poslední akce přece jen dokázal vyrovnat. Souček nešťastně odvrátil míč k Mehanovičovi, který ho pohotově dostal do branky. Liberečtí domácí ligovou neporazitelnost natáhli na jedenáct zápasů, Jablonec venku nezvítězil poosmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Do utkání jsme špatně vstoupili na rozdíl od Jablonce, který měl 20 minut výborný pohyb a hrál ve velkém tempu. Byli jsme takoví ustrašení a hlavně jsme nehráli to, co jsme chtěli. Celkově první poločas jsme byli horší, až ke konci se nám začalo dařit, ale špatně jsme situace řešili a chyběl nám hlad směrem k brance. Druhý poločas byl dobrý vstup od nás a rychlá branka. Pak to utkaní sklouzlo k tomu, že Jablonec začal trošku nakopávat míče a hrát výš. Neuhráli jsme tři body, protože jsme pokazili brejkové situace. Poslední nákop a balon naslepo, propadly nám tam tři osobní souboje a krásný gól Mehanoviče. Vedeme 1:0 a necháme si dát branku ani ne v poslední vteřině."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně. Měli jsme tam hodně prostoru na obou stranách. Dostávali jsme se do dobrých protiútoků, které jsme nedokázali brankově proměnit. Jednou jsme trefili břevno a myslím, že první půle byla z naší strany velmi aktivní. Ve druhé půli začal Liberec hrát trošku jiným způsobem. Neměli jsme tolik prostoru, bylo to vyrovnané a po naší chybě jsme dostali branku. Pak to byl vabank, nahoru dolů. Podařilo se nám vyrovnat v 94. minutě. Myslím, že ten bod je z naší strany úplně zasloužený, neboť jsme nebyli horším mužstvem."

Slovan Liberec - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 47. Breite - 90.+4 Mehanovič. Rozhodčí: Orel - Myška, Melichar. ŽK: Souček, Dúbravka - Masopust, V. Kubista, Zelený, Trávník, Mehanovič. Diváci: 5400.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela, Kerbr - Souček - Ekpai, Breite, Bosančič (90.+1 Obročník), Vůch (85. Voltr) - Baroš (89. Coufal). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista - Diviš (84. Kysela), Trávník, Masopust (62. Mehanovič) - Doležal, Mihálik (73. Považanec). Trenér: Klucký.