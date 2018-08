Zlín - Fotbalisté Jablonce se ve třetím ligovém kole dočkali prvního bodového zisku, když remizovali ve Zlíně 1:1. Od 70. minuty vedli po hlavičce Jakuba Považance, o výhru je ale připravil v 90. minutě vyrovnávacím gólem Jean-David Beauguel. "Ševci" po dvou výhrách ztratili první body.

Trenér Jablonce Rada po dvou předcházejících nezdarech sáhl k několika změnám v sestavě. Tou hlavní bylo, že se v základu poprvé v této sezoně objevil kapitán Hübschman.

Severočeši získali ve vedru zásluhou větší aktivity územní převahu a spoléhali na útočení po stranách. Většinu centrovaných míčů posbírali domácí obránci, přesto v úvodní čtvrthodině Jablonec dvakrát vážněji zahrozil. Po Trávníkově rohovém kopu se hlavička stopera Lischky odrazila od země nad branku a vzápětí Jovovičova střela olízla břevno.

Zlín dlouho zápasil s přesnějším založením útočné akce, ale pak začal hrozit. Ve 22. minutě po Hnaníčkově centru z pravé strany Poznarova hlavička mířila nad branku a stejně naložil s další podobnou příležitostí o 12 minut později Beauguel. Největší šanci k otevření skóre měl domácí Jiráček, jehož přízemní střelu brankář Hrubý vytáhl mimo tyče.

Zlín ve druhém poločase zpřesnil kombinaci, k zakončení se ale zprvu příliš nedostával. Jablonec se více zatáhl do defenzivy a spoléhal na rychlé protiútoky. Po jednom z nich v 70. minutě po centru z pravé strany Považanec hlavou překonal brankáře Dostála a poslal hosty do vedení.

Zlínský trenér Bílek po inkasovaném gólu pozměnil taktiku a do hry zařadil třetího útočníka Džafiče. V 85. minutě byl blízko rozhodnutí Holeš, který po nenápadném útoku trefil tyč.

Jablonec to následně hodně mrzelo. Už v 90. minutě se střela střídajícího Jakubova odrazila od tyče a míč pohotově vrátil do sítě Beauguel.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Zlína): Můžeme být s výsledkem spokojeni. Také proto, že jsme dali vyrovnávací gól v poslední minutě. Jablonec držel lépe míč, my jsme se do hry dostávali hůře, přesto jsme si vypracovali šance. V úmorném vedru mělo utkání vysoké nasazení a s přístupem a výkony hráčů jsem spokojen. Jablonec byl nejtěžší ze soupeřů, na které jsme v úvodu ligy narazili. Série Jablonce v jarní části byla obdivuhodná. Viděli jsme i obě utkání Jablonce v této sezoně, které prohrál. Podali v nich dobrý výkon, proto jsme věděli, že to bude těžký zápas. V závěru jsem dal do hry všechny útočníky, i Jakubova, který byl zraněn a neodehrál ani minutu. Zkusil jsem hop nebo trop a vyšlo to. Na brance se Jakubov podílel. Když chcete zápas zvrátit, tak je výhoda mít v útoku vysoké hráče, což máme."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Bod ze Zlína je potěšující, ale jsem zklamaný, že jsme zápas nedotáhli k vítězství. Inkasovali jsme branku hodně pozdě a už jsme výsledek nemohli zvrátit. Je to škoda. Podle toho, jak se zápas vyvíjel a kdy jsme dostali branku, mě ztráta výhry mrzí. Mám však dobrý pocit z toho, že jsme odehráli dobré utkání. Pouze nám to nyní nepadá, musíme se z toho dostat prací. Věděli jsme, že to bude jiné než na jaře, kdy nám tady spadlo do branky všechno, do čeho jsme kopli. Zlín byl před zápasem po zisku šesti bodů v pohodě. Do 15. minuty jsme soupeře k ničemu nepustili, nastřelili jsme břevno a měli další gólovou šanci. Škoda, že po vstřelení první branky nepřidal Holeš, který trefil jen tyčku, druhý gól. To už by Zlín zápas těžko vyrovnal."

Fastav Zlín - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 90. Beauguel - 70. Považanec. Rozhodčí: Orel - Blažej, Kubr. ŽK: Hnaníček, Poznar (oba Zlín). Diváci: 3480.

Zlín: Dostál - Hnaníček (87. Jakubov), Buchta, Gajič - Podio (73. Džafič) - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák (75. Holík) - Poznar, Beauguel. Trenér: Bílek.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Acosta (65. Pleštil), Trávník (82. Kubista), Považanec, Jovovič - Doležal (87. Chramosta). Trenér: Rada.