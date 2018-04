Mladá Boleslav - Fotbalisté Jablonce na jaře poprvé ztratili ligové body, když ve 23. kole jen remizovali 1:1 na hřišti Mladé Boleslavi. Domácí vedli po brance Antonína Křapky, ale čtyři minuty před koncem vyrovnal Martin Doležal. Jablonec přišel o sérii šesti výher, ale udržel pátou příčku před Spartou. Boleslav nenavázala na vítězství z Plzně a doma čeká na výhru od října. V tabulce se ale posunula na deváté místo a má náskok pěti bodů na sestupové pozice.

Utkání dlouho nabízelo nepřesné kombinace a spíše hru ve středu hřiště bez vážnějších šancí. Až ve 28. minutě domácí zahrozili ze standardní situace, kdy Mageru vychytal brankář Hrubý. Z následného rohu už domácí udeřili díky chytrému signálu.

Mareš svůj roh hodně přetáhl, našel zcela volného Šušnjara, který vrátil míč před branku a Křapka jej tečoval mimo dosah brankáře. Pro mladoboleslavského obránce to byl první gól v nejvyšší soutěži, ve které za čtyři sezony odehrál 16 zápasů.

Jablonec se snažil rychle odpovědět, ale Kubistova tvrdá střela z 35 metrů skončila těsně vedle branky. A když hostům vyšla kombinace a Trávník byl v ideální pozici na hranici vápna, trefil jen protihráče.

Ve druhé půli se Boleslav dlouho dobře bránila, ale závěr patřil hostům. Nejprve v 84. minutě zahodil dobrou šanci proti svému bývalému klubu Chramosta a chvíli nato přišel roh, na Trávníkův centr si naskočil Doležal a dobře umístěnou hlavičkou vyrovnal.

V závěru byl ještě po dvou rychlých žlutých kartách vyloučen Trávník, ale domácí toho už nestihli využít.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Remízové utkání. Z pohledu celého zápasu je dělba bodů spravedlivá. Nepodali jsme dobrý výkon. Možná nejhorší za mého působení. Ale má to příčinu a to je soupeř, který byl hodně kvalitní. Z pohledu toho, že jsme hráli s lídrem jarní tabulky, je ten bod dobrý. Dostali jsme se do vedení po velmi dobře rozehrané standardní situaci. Ve druhé půli jsme to chtěli oživit, ale dnes nám nebylo dáno. Soupeře jsme do šancí nepouštěli, možná si kluci mysleli, že už to uhrají, ale pak přišel trest. V domácích zápasech je to o tom, jako kdyby se kluci báli hrát. Dnes měli mít sebevědomí po výhře v Plzni, ale sezona je taková jaká je. Kluci si tolik nevěří, ale my to otočíme. Oni umí hrát fotbal, jen je to o psychice. Až budou v lepší situaci, tak se to zvedne. Sice se nám nedařilo, ale hráčům nemůžu vyčíst bojovnost. Jen jim to nelepilo. Ale poslední čtyři zápasy jsme neprohráli, navíc proti silným soupeřům, takže musíme dát hlavu nahoru. Povzbuzení to je, beru to pozitivně."

Petr Rada (trenér Jablonce): "První poločas nám chyběl pohyb, ale soupeře jsme až na jednu standardku do ničeho nepustili. Takový inkasovaný gól vždy nejvíce mrzí. Dostali jsme laciný gól. Hráče taková rozehrávka nemůže zaskočit, protože hrajeme osobní obranu, takže je nesmí zajímat nic jiného než jejich hráč. Letělo to dlouho a Šušnjar měl hrozně moc času. Celkově nám chyběla větší výbušnost, byly tam zbytečné ztráty. V kabině byla trochu tvrdší kritika. Chtěl jsem hráče nabudit. To se podařilo a byli jsme ve druhé půli jasně lepší. Domácí nějakou vyloženou šanci neměli. My dlouho také ne, ale byli jsme hodně aktivní a nakonec jsme zaslouženě vyrovnali. Toho bodu si ceníme, zvláště po těch posledních výsledcích Mladé Boleslavi. Je to pro nás plusový bod. Hráčům jsem za druhý poločas poděkoval. Jsme rádi, že jsme neprohráli a že jsme se ve druhé půli vrátili k naší jarní hře. Máme na jaře 19 bodů, já jsem spokojený."

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 1:1 (1:0)

Branky: 28. Křapka - 87. Doležal. Rozhodčí: Berka - Dobrovolný, Flimmel. ŽK: Matějovský, Jánoš, Valenta, Konaté - Trávník. ČK: 90. Trávník. Diváci: 3773.

Sestavy:

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Šušnjar, Křapka - Jánoš - Konaté, Matějovský (46. Hubínek), Mareš (85. Ladra) - Přikryl (60. Valenta), Magera. Trenér: Weber.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - V. Kubista - Masopust (88. Diviš), Trávník, Považanec (56. Doležal), Jovovič (76. Hanousek) - Chramosta. Trenér: Rada.