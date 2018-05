Jablonec - Fotbalisté Jablonce si poprvé v klubové historii zahrají skupinu evropských pohárů. Severočeši v posledním ligovém kole porazili doma Slovácko 2:0 a udrželi se na třetím místě tabulky, které po příští sezonu znamená účast ve skupině Evropské ligy.

Jablonec dnes poslal do vedení ve 14. minutě Martin Doležal a pojistku přidal v 53. minutě druhý z útočníků Jan Chramosta. Severočeši zvítězili v lize popáté za sebou a potvrdili pozici nejlepšího týmu jarní části. Slovácko, které do předposledního kola bojovalo o záchranu, prohrálo poprvé po sedmi utkáních.

"Všichni tady v klubu jsme šťastni, že jsme konečně prolomili nějakou věc, i když k tomu měl možná Jablonec někdy už blíž. Jsme třetí a musím říct, že jsme si to zasloužili. Udělali jsme na jaře 35 bodů, uhráli jsme to fotbalově, hráli jsme dobrý fotbal," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada, který v zimní přestávce vystřídal v roli hlavního kouče Zdeňka Kluckého..

V úvodu překvapivě jako první zahrozili hosté. Po kombinační akci se v druhé minutě dostal až před domácího brankáře Hrubého Sadílek, jeho střelu však v poslední chvíli stihl zablokovat bek Hanousek.

Od té doby na trávníku kraloval Jablonec, který potřeboval k jistotě třetího místa vyhrát, pokud se nechtěl spoléhat na zaváhání konkurentů. Doležal nejprve mířil těsně nad, ale ve 14. minutě už se prosadil hlavičkou do prázdné branky poté, co hostující gólman Daněk nedosáhl na Holešův centr. Jablonecký kanonýr se na jaře v lize trefil už pošesté.

"Na začátku zápasu bylo vidět, jak je pro nás důležitý. Prvních sedm osm minut to nebyl náš výkon. Soupeř měl jednu velkou šanci, naštěstí ji neproměnil. Pak jsme se trochu uklidnili a dali branku na 1:0," uvedl Rada.

Domácí ve zbytku úvodního dějství většinu času kontrolovali hru a měli řadu slibně rozjetých akcí, které však nedokázali dotáhnout do úspěšného konce.

"Možná jsme hráli dobře do 10. minuty, v úvodu jsme měli velkou šanci, kterou jsme neproměnili. Pak vzal Jablonec otěže utkání do svých rukou, diktoval tempo hry. Byl absolutně dominantní na míči a my jsme nestíhali," uvedl trenér Slovácka Michal Kordula.

Pojistku přidal Jablonec až po přestávce. Na konci 53. minuty po dalším Holešově centru gólman Daněk opět nedosáhl na míč, který propadl až k Chramostovi a jeho nepovedená střela vysokým obloučkem se štěstím zapadla do sítě. Domácí útočník skóroval ve třetím kole za sebou.

"Dneska to byl povedený zápas. Centry mi šly, mám dvě asistence v jednom utkání, to se mi ještě nepovedlo," pochvaloval si Holeš. Za dvě minuty nabil Hübschmanovi a tomu k druhé brance v české lize chyběl jen kousek. V další velké šanci pak Daněk vychytal Chramostu, ale domácí to už moc mrzet nemuselo.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Všichni tady v klubu jsme šťastni, že jsme konečně prolomili nějakou věc, i když k tomu měl možná Jablonec někdy už blíž. Na začátku zápasu bylo vidět, jak je pro nás důležitý. Prvních sedm osm minut to nebyl náš výkon. Soupeř měl jednu velkou šanci, naštěstí ji neproměnil. Pak jsme se trochu uklidnili a dali branku na 1:0. Do druhého poločasu jsem hráče upozorňoval, že musíme hrát stejně aktivně, ne jako s Karvinou. Přesto jsme sedm minut jen vyplňovali prostory, ale pak jsme se uklidnili šťastnou brankou. Chramosta to netrefil, ale padlo to tam. Jsme třetí a musím říct, že jsme si to zasloužili. Uhráli jsme to fotbalově. Udělali jsme (na jaře) 35 bodů, není to moje zásluha, ale zásluha hráčů. Největší poklona patří panu Peltovi. Je to jeho klub a podívá se do té Evropy, o které snil už dlouho."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Z naší strany to nebylo vůbec povedené utkání. Možná jsme hráli dobře do 10. minuty, v úvodu jsme měli velkou šanci, kterou jsme neproměnili. Pak vzal Jablonec otěže utkání do svých rukou, diktoval tempo hry. Byl absolutně dominantní na míči a my jsme nestíhali. Byli jsme všude pozdě. Jablonec vyhrál zaslouženě a gratuluji mu k postupu do skupiny."

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)

Branky: 14. Doležal, 53. Chramosta. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Dobrovolný. ŽK: Považanec - Vasiljev. Diváci: 3812.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Trávník, Hübschman, Považanec (68. V. Kubista) - Chramosta (83. Diviš), Doležal, Jovovič (89. Jankovič). Trenér: Rada.

Slovácko: Daněk - Vasiljev, Krejčí, Břečka, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek (79. Janošek), Machalík (46. Hellebrand), Rezek (66. Hofmann) - Kubala. Trenér: Kordula.