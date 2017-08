Jablonec - Ani ve 4. ligovém kole se fotbalisté Jablonce nedočkali vítězství, když doma nezvládli dobře rozehraný zápas s Duklou a remizovali 2:2. Severočeši přitom vedli po brankách Stanislava Tecla a Mirzada Mehanoviče, ještě v prvním poločase ale snížil Ivan Schranz a po přestávce vyrovnal Jan Holenda.

Přestože ani jeden ze soupeřů není v úvodu sezony v ideálním rozpoložení, hrál se v úvodním poločase na Střelnici bezstarostný fotbal plný šancí. Jako první zahrozila už ve druhé minutě Dukla, ale Schranz v ideální pozici zamířil přímo do brankáře Hrubého.

Domácí se dostali ke slovu v sedmé minutě, kdy nejprve Mihálik jen o kousek minul pravou tyč a vzápětí přestřelil Mehanovič. Mrzet je to příliš nemuselo, protože v 15. minutě našel Hanouskův centr Tecla a útočník, který se do Jablonce minulý týden vrátil na hostování z mistrovské Slavie, se nemýlil.

O sedm minut později mohlo být vyrovnáno. Schranz dostal míč za obranu, obešel Hrubého, ale střelu útočníka Dukly zastavil na brankové čáře Masopust. Trest přišel po půlhodině hry, kdy po Kubistově přihrávce zakončil přečíslení přesnou střelou z voleje Mehanovič.

Dvoubrankové vedení vydrželo domácím pouze dvě minuty. Obrana Jablonce trestuhodně zapomněla ve vápně na Schranze a útočník Dukly po centru Podaného už svou třetí velkou šanci v utkání proměnil. Jablonec si mohl vzít náskok zpět v samotném závěru poločasu, ale Tecla vychytal Rada.

Po přestávce už se hrálo opatrně a na první šanci se čekalo až do 73. minuty, kdy si Tecl zopakoval neúspěšný souboj s Radou. Naopak z první šance Dukly ve druhém poločase hned padl vyrovnávací gól. Po trpělivé akci a centru Miloševiče se na zadní tyči prosadil Holenda a připravil domácí o první výhru v sezoně.

Jablonec má bilanci tři remízy a jedna prohra, z posledních jedenácti ligových zápasů vyhrál jediný. Dukla na tom není v sezoně s bilancí výhra, remíza a dvě prohry o moc lépe.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Na Duklu jsme se připravili. Od začátku jsme postavili čtyři útočníky. Přesto si první šance, které jsme naštěstí přežili, vytvořila Dukla. V dalším průběhu jsme hráli dobře, dali dvě krásné branky. Věděli jsme, že Dukla bude hrát na brejky, ale bohužel po jednom takovém snížila. Do druhé půle jsme šli s tím, že si na to budeme dávat větší pozor, že nebudeme nechávat strany volné. Ovšem po jedné ztrátě jsme inkasovali na 2:2. V poslední minutě Trávník neproměnil penaltu. Mohli jsme mít body tři, máme jeden. I přesto, že jsme všechny dosavadní zápasy mohli vyhrát, nestalo se a máme pouze tři body. Penalta byla obrovská šance a ne zbytečně se říká, že se nedá chytit pouze špatně kopnout a Trávník ji špatně kopnul. Michalovi se dnes moc nedařilo, proto ji měl kopat někdo jiný, ale po bitvě je každý generál."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Pokud se na to podívám z pohledu výsledku, tak bod z venku je skvělý. Navíc z Jablonce. Viděl jsem poslední tři zápasy, ve kterých hrál skvěle, a určitě je tento bod obrovsky cenný. Z pohledu hry byli domácí v první půli více na míči, šance se střídaly, ale góly dával Jablonec. Po druhé brance domácí polevili a dovolili nám dát kontaktní branku. Začátek druhé půle jsme byli hodně na baloně, ale prakticky jsme se na polovinu soupeře dostali až při vyrovnávací brance. Následná pasáž byla lepší pro nás, ale předfinální fázi jsme nevyřešili dobře, i proto branku nepřidali. Závěr byl hektický. Bylo to hodně otevřené. V poslední minutě prošel stoper od poloviny až na penaltu, to je pro mě zlý sen. Nicméně jsme to zvládli, když Trávník rozhodující penaltu nedal. Zda byla? Z Našeho pohledu těžko hodnotit. Pokud ji rozhodčí písknul asi byla. My si musíme spíš rozebrat co jsme měli udělat, aby se to nestalo."

FK Jablonec - Dukla Praha 2:2 (2:1)

Branky: 15. Tecl, 30. Mehanovič - 32. Schranz, 78. Holenda. Rozhodčí: Houdek - Kubr, Koval. ŽK: Masopust - Podaný, Ostojič. Diváci: 2812.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Tecl, Kubista, Trávník, Mihálik (88. Diviš) - Mehanovič (70. Zelený), Doležal (60. Jovovič). Trenér: Klucký.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič (88. Bílovský), Tetour - Koval (79. Djuranovič), Holenda, Schranz (67. Mustedanagič). Trenér: Hynek.