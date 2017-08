Teplice - Fotbalisté Teplic a Jablonce se ve 3. kole první ligy rozešli smírně po remíze 1:1. Hosty sice deset minut před koncem poslal do vedení Ondřej Mihálik, ale domácí ještě stihli odpovědět penaltou Martina Filla. Jablonec tak venku bodoval popáté za sebou, Teplice s ním body ztratily podeváté z posledních 11 soubojů.

V sestavě Jablonce už nastoupila nová posila ze Slavie Tecl, který byl na pravé straně hodně aktivní a vytvářel šance pro spoluhráče. Po jedné z nich málem zaskočil Hanousek domácího gólmana Grigara lobovanou hlavičkou z hranice vápna, ale těsně minul. Doležal zase hlavičkoval jen do brankářovy náruče.

Největší šanci prvního poločasu ale měly Teplice. Fillo si naběhl za obranu na Šušnjarův dlouhý pas, ve vápně se zbavil dobíhajícího obránce zasekávačkou, ale v ideální pozici pravačkou přestřelil.

Teplice se snažily hosty přehrávat, ale defenziva Jablonce byla pevná. Na druhé straně měl dobrou pozici k přímému kopu Trávník, ale reprezentant do 21 let branku z 20 metrů minul.

Po změně stran měly Teplice ještě více ze hry, ale Ljevakovičova střela nebyla dostatečně umístěná a Vaněček po centru hlavičkoval těsně vedle. Jablonci vyšel tah s výměnou útočníků. Běhavý Mihálik rozhýbal útok hostů a dělal obraně Teplic větší problémy než Doležal.

Varováním byla šance Zeleného po narážečce, kterou ještě Grigar chytil. Ale deset minut před koncem dostal Mihálik dostatek prostoru k individuálnímu průniku, navedl si míč na střelu a umístěnou ranou k tyči zařídil Jablonci vedení.

To ale vydrželo jen pět minut, jelikož i za Teplice zaúřadoval střídající útočník Červenka. Při jeho snaze o uvolnění ho ve vápně stáhl Hübschman a sudí Příhoda nařídil pokutový kop. Ten tvrdou ranou do středu branky proměnil Fillo a zařídil dělbu bodů.

Výhru nakonec mohl slavit Jablonec, ale Mehanovičova technická střela skončila jen na břevně.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jablonec je kvalitní tým a po průběhu hry je remíza spravedlivá. Pro nás byl důležitý moment v první půli, kdy Fillo neproměnil tisíciprocentní šanci. Kdyby ji dal, ráz utkání by byl jiný. Před inkasovanou brankou jsme udělali dvě individuální chyby. Musím se na to ještě podívat. Mihálik to pak udělal výborně a potrestal nás. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat z pokutového kopu. Po třech kolech sice nemůžeme být zcela spokojeni, jsou věci, které musíme zlepšit, ale nejsme ani zklamáni."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "V prvním poločase jsme kontrolovali hru, přesto se Teplice dostaly do dvou vyložených šancí. Fillo to zbrkle překopl, zaplaťpánbůh. Druhá půle byla vyrovnanější, hráli jsme proti těžkému soupeři, který chce do evropských pohárů. Mihálik nejprve krásnou střelou k tyči otevřel skóre, bohužel jsme potom dostali branku z pokutového kopu. Faul to asi byl, není co řešit. Chtěli jsme tři body, měli jsme k nim nakročeno, ale hráli jsme proti těžkému soupeři, který chce do evropských pohárů, a výsledek 1:1 je zasloužený."

FK Teplice - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 85. Fillo z pen. - 80. Mihálik. Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Vlasjuk. ŽK: Hübschman (Jablonec). Diváci: 4315.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič (83. Červenka) - Fillo, Rezek (60. Trubač), Vošahlík (78. Suchan) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Kubista - Tecl, Trávník (90.+2 Kouřil), Považanec (77. Mehanovič), Zelený - Doležal (71. Mihálik). Trenér: Klucký.