Jablonec - Fotbalisté Jablonce rozdrtili Jihlavu 5:0 a připsali si nejvyšší ligovou výhru od října 2014. Skóre duelu 21. kola otevřel v 38. minutě Vít Beneš, poté dal premiérové dva góly v české nejvyšší soutěži Slovák Adam Zrelák, v 66. minutě se trefil Ondřej Mihálik a skóre uzavřel Michal Trávník. Jablonec navázal na úterní vítězství v dohrávce nad Hradcem Králové, doma bodoval v lize pošesté za sebou a pojistil si osmé místo. Naopak Jihlava prohrála čtvrté z posledních pěti kol a zůstává na sestupové patnácté příčce.

Jihlava začala v Jablonci nebojácně, vysoko napadala, ale po čtvrthodině převzali otěže hry domácí. V 17. minutě přestřelil Beneš, po půlhodině hlavičkoval mimo Mehanovič a krátce poté napálil Jankovič tyč.

Ve 38. minutě už Severočeši vedli. Jankovič nacentroval do vápna na stopera Beneše a ten hlavičkou s pomocí tyči otevřel skóre. Na druhé straně mohl vyrovnat bývalý jablonecký hráč Zoubele, který po rohu napálil odražený míč těsně vedle.

Místo toho domácí ještě do pauzy zvýšili. Na rohový kop si ve 42. minutě naběhl Zrelák a mohl slavit svůj první gól v české lize. Druhý přidal po přestávce. U lajny obral o míč Mišůna, který se při souboji zranil, navedl si balon před vápno a povedenou střelou do horní části branky zvýšil na 3:0.

V 65. minutě vyběhl na trávník střídající Mihálik a necelé dvě minuty po příchodu na hřiště zaznamenal čtvrtý jablonecký gól, když zpoza vápna technickou ranou přehodil Hanuše.

Jihlavská obrana se sesypala a dvacet minut před koncem inkasovala popáté. Severočeši podnikli další brejk, který po Mehanovičově přihrávce úspěšně zakončil z pravé strany Trávník.

Snížit mohl Dvořák, který hlavičkoval mimo. Jinak ovšem závěr jednoznačně patřil domácím, kteří slavili nejvyšší ligovou výhru od triumfu 6:0 nad Duklou Praha v říjnu 2014. Vyrovnat ji mohli Pospíšil a Masopust, brankář Hanuš ale dobře zasáhl.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Pro nás to bylo další důležité utkání, opět jsme doma přivítali soupeře, který je ze spodních pater tabulky a bojuje o záchranu. Nebývají to hezké zápasy. Z naší strany byla první půle opatrná, čekali jsme, s čím Jihlava vyrukuje. Postupně jsme měli navrch, stejně jako v úterý jsme do poločasu dali dvě branky. Po změně stran jsme předváděli krásné akce a mohli jsme dát ještě jednou tolik branek. Šance jsme na to měli, ale nepodařilo se nám je proměnit. Z naší strany šlo o zasloužené vítězství."

Michal Bílek (trenér Jihlavy): "Nevstoupili jsme do utkání špatně, bohužel přišly dva centry a dva góly. Ve druhé půli jsme cítili, že lze s tím výsledkem ještě něco dělat, bylo to o kontaktním gólu. Ten nepřišel a třetí brankou se vše změnilo. Dělali jsme hrozné chyby kolem půlky hřiště, soupeř se dostával do rychlých protiútoků a dával branky. Bylo to velmi špatné."

FK Jablonec - Vysočina Jihlava 5:0 (2:0)

Branky: 42. a 58. Zrelák, 38. Beneš, 66. Mihálik, 71. Trávník. Rozhodčí: Dubravský - Vysloužil, Peřina. ŽK: Ikaunieks, Urdinov (oba Jihlava). Diváci: 1739.

Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Hübschman (87. Kysela) - Trávník, Pospíšil, Zelený - Mehanovič (72. Masopust) - Zrelák (65. Mihálik). Trenér: Klucký.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Mišůn (61. Fulnek), Urdinov (77. Novotný) - Vaculík, Štěpánek, Zoubele, Batioja - Dvořák, Ikaunieks (64. Rabušic). Trenér: Bílek.