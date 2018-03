Liberec - O vítěznou trefu hokejistů Hradce Králové v šestém čtvrtfinále, díky níž si Východočeši prodloužili sezonu a nadále mohou snít o zisku mistrovského titulu, se postaral Radek Smoleňák. Jednatřicetiletý útočník usměrnil za záda libereckého brankáře Romana Willa střelu Petra Koukala a zajistil Mountfieldu rozhodující sedmý duel.

Podobně důležitý gól Smoleňák dlouho nedal. "To opravdu asi ne. Já se tam k tomu ale jen nějak přimotal, nešlo vůbec o cílenou teč. To bych byl velký Gretzky... I když ten moc před bránou nehrál, tak řekněme, že bych byl velký Béda Köhler, abych to takhle trefil naschvál," smál se zkušený útočník při rozhovoru s novináři.

Právě jeho současný spoluhráč Köhler je vyhlášeným specialistou na černou práci v prostoru kolem branky, kde to mnohdy hodně bolí. "Jsem ale hlavně rád, že jsem mohl být součástí a pomoci týmu k výhře. Pro tuhle euforii se spoluhráči a s fanoušky to hrajete. Bylo důležité, jak bylo z každého z nás patrné, že si uvědomuje celou situaci, která nebyla vůbec růžová. A každý podřídil maximum tomu, aby se vyhrálo. A bylo jedno, jestli 10:9, nebo 1:0. Důležitá byla výhra," dodal Smoleňák.

Vítězný gól padl při přesilovce po vyloučení libereckého kapitána Martina Ševce. Spoluhráčům nastínil své představy o podobě hry v početní výhodě kapitán Jaroslav Bednář. "Jarda je takový náš génius, který vždycky něco vymyslí. Zaplaťpánbůh jsme tam šli hned do střely, Kouki to tam napral a mě to trefilo někam do nohy. Dali jsme tak ten důležitý gól, který nás veze zpátky do Hradce," řekl Smoleňák.

Mountfield dal navíc oba góly v přesilovkách, ačkoliv mu v předchozím průběhu série příliš nevycházely. "Věděli jsme, že nám poslední dobou moc nejdou, takže bylo třeba to zlepšit, některé věci jsme tam i pozměnili a vyšlo nám to. Možná, že kdybychom zahráli v přesilovkách lépe i ty předchozí zápasy, už jsme tady ani nemuseli být," přemítal Smoleňák.

Za důležité označil dobrý začátek duelu ze strany Východočechů. "Myslím, že jsme i Liberec trochu zaskočili, jak jsme hráli aktivně. Bylo hned od začátku vidět, že určitě ještě nechceme končit sezonu. Teď je ještě před námi rozhodující mač, ten, co všichni sportovci chtějí hrát. A ukáže se, kdo s koho," konstatoval Smoleňák.

S výhrou načerpal tým sebevědomí, které je zásadní stavebním kamenem výkonu. A v pondělí při rozhodující sedmé bitvě bude hodně důležité. "Je dobré, že jsme si dokázali, že umíme Liberec porazit. Sebevědomí je důležité ve všem, ať děláte jakoukoliv práci. Pokud si člověk nevěří, tak myslím, že by měl radši zůstat doma pod peřinou, číst si Čtyřlístek a nechodit do práce," prohlásil Smoleňák.