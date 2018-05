Praha - Skupina J&T nemá žádné informace o tom, že by ji čínská společnost CITIC Group dnes uhradila dluh 450 milionů eur za společnost CEFC Europe. ČTK to dnes odpoledne řekl zdroj z J&T. CEFC na dotaz ohledně zaplacení nereagovala. Podle dřívějšího prohlášení CEFC China jsou peníze připravené a termín pro zaplacení byl stanoven na dnešek. J&T ve čtvrtek oznámila, že v CEFC Europe kvůli nesplaceným závazkům odvolala představenstvo a dosadila krizový management.

"CITIC Group založila účet u ČSOB Praha a dnes na něj připsala 475 milionů eur. J&T byla o připravenosti firmy v pátek do 14:00, tedy v termínu stanoveném J&T, uhradit veškeré závazky CEFC China před svým rozhodnutím informována," uvedl na twitteru ve čtvrtek pozdě večer místopředseda CEFC Europe Jaroslav Tvrdík.

CEFC China dnes označila změny v CEFC Europe za pokus J&T o nepřátelské převzetí firmy a jejích aktiv v ČR. Je také připravena proti J&T podniknout právní kroky. Podle jejího prohlášení neuznává změny v představenstvu CEFC Europe, při kterých přišel Tvrdík o funkci, počítá ale se splacením závazků vůči J&T. J&T ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, jimiž chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv.

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy Kč). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent. J&T už dříve uvedla, že bude jednat s firmou CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.

Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy Kč).

O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality. Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.

Tkáč: J&T je připravena přijmout platbu CITIC a vrátit CEFC

Skupina J&T je připravena ihned přijmout od CITIC Group platbu za dluh CEFC Europe u česko-slovenské finanční skupiny a předat kontrolu nad CEFC Group (Europe) Company zpět původním čínským majitelům. Na <a href="https://twitter.com/TkacPatrik/status/997349715351101440">twitteru</a> to dnes uvedl spolumajitel J&T Patrik Tkáč. Reagoval tak na vyjádření místopředsedy CEFC Europe Jaroslava Tvrdíka, který uvedl, že J&T bezdůvodně odmítá peníze přijmout. J&T ve čtvrtek oznámila, že v CEFC Europe odvolala představenstvo a dosadila krizový management. Podle CEFC China jsou peníze připravené a termín pro zaplacení byl stanoven na dnešek.

"Jarda (Tvrdík) lže. Obrovské úsilí najít dohodu, ale stále bez úspěchu. Místo placení podal 40 předběžných opatření. Jsme připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče," napsal Tkáč v originále na twitteru slovensky.

J&T Private Investments (JTPI) je připravena k dalším jednáním se společností CITIC o splacení závazků CEFC. Ve stanovených lhůtách ale nebyl dohodnutý způsob splacení, proto J&T začala chránit svou investici, uvedl dnes mluvčí JTPI Petr Málek.

"V jednáních mezi CITIC a JTPI nedošlo ve stanovených lhůtách k dohodě nad způsobem splacení. Ochrana investice byla logickým krokem. K dalším jednáním se společností CITIC jsme připraveni," uvedl Málek. Poukázal také na vyjádření dosavadního Tvrdíka, že veškeré závazky vůči skupině J&T budou uhrazeny do dnešního odpoledne. "Jaroslav Tvrdík na twitteru mluví o penězích, kterými dle našich informací CEFC nedisponovala," napsal mluvčí JTPI.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček dnes uvedl, že Hrad aktuální záležitost nebude komentovat. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) jde o věc soukromých firem. "Je v zájmu našich firem, aby bylo jasno, kdo je majitel. Doufejme, že se to vyjasní co nejdřív," řekl novinářům Babiš. "Myslím si, že je to důležité hlavně ve vztahu k Travel Servisu, což má samozřejmě dopad na naše lidi a další firmy," doplnil šéf vlády.

CEFC China chce hájit CEFC Europe právními kroky proti J&T

CEFC China odmítá pokus J&T o nepřátelské převzetí CEFC Europe a jejích aktiv v Česku. Je připravena proti J&T podniknout právní kroky. CEFC China to uvedla v prohlášení, které dnes zveřejnila na svém webu. J&T Private Investments (JTPI) ve čtvrtek uvedla, že CEFC v dohodnutém termínu neuhradila pohledávky, JTPI proto přebrala výkon akcionářských práv v CEFC Europe. Podle CEFC China jsou peníze připravené a termín pro zaplacení byl až dnes.

"Akcionáři CEFC Europe neuznávají odvolání stávajícího a jmenování nového představenstva a jsou připraveni podniknout veškeré právní kroky proti skupině J&T, včetně osob, které skupina J&T označuje za nové členy představenstva CEFC Europe. Stejně tak jsou připraveni podniknout všechny kroky k ochraně své investice v České republice," uvedla CEFC China. Tvrdí, že skupina J&T neoprávněně blokuje splacení závazků CEFC skupinou CITIC Group a zneužívá své postavení věřitele.

Podle čtvrtečního prohlášení JTPI věřitelé se zástupci CITIC jednali, ale řešení nenalezli, a JTPI navíc získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, kterými chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv. J&T proto obměnila představenstvo CEFC Europe a uvedla, že chystá finanční a právní audit. Nadále je ale připravena jednat se společností CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.

Z prohlášení CEFC China vyplývá, že změny v představenstvu neuznává a počítá se splacením závazků vůči J&T. "Přes tento, zcela nepochopitelný a protiprávní krok ze strany Skupiny J&T, legitimní představenstvo CEFC Europe činí veškeré kroky nutné pro zajištění řádného chodu společnosti a svých aktiv, včetně kroků vedoucích k okamžitému splacení všech závazků vůči skupině J&T," uvedla CEFC China.