Londýn - Autorka ságy o Harrym Potterovi J.K. Rowlingová oznámila, že pracuje na dalších dvou knihách. Jednu z nich píše pod pseudonymem Robert Galbraith, druhou pod vlastním jménem. Uvedla to dnes na svém twitterovém účtu.

Na smršť otázek, která následovala po zveřejnění tweetu, Rowlingová reagovala pouze prohlášením, že nepíše pokračování románu o Newtu Scamanderovi, hrdinovi knihy Fantastická zvířata a kde je najít. Více o chystaných knihách neprozradila, spekuluje se však, že nový román bude pojednávat o Harrym Potterovi.

Přestože Rowlingová v roce 2007 uvedla, že Harry Potter a relikvie smrti bude závěrečným dílem ságy o čarodějnickém učni, nedokáže se podle listu The Guardian autorka s brýlatým chlapcem rozloučit. V roce 2015 vydala dvoudílnou divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě, kterou označila za "osmého Harryho Pottera". Hlavním protagonistou hry, která se vyprodala pár hodin poté, co šly vstupenky do prodeje, je Harryho syn Albus.

Kromě Prokletého dítěte byl letos uveden i film Fantastická zvířata a kde je najít, natočený podle knižní předlohy. Žádná kniha však Rowlingové nevyšla již od října 2015, kdy pod pseudonymem Robert Galbraith vydala třetí pokračování knižní řady o Cormoranu Strikeovi.

Kdy mohou fanoušci počítat s vydáním knih, Rowlingová neupřesnila. "V současné době nejsou detailní informace ohledně obsahu či data vydání budoucích knih," okomentoval aktuální stav autorčin mluvčí.