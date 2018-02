Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu jednal s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnosti anektovat židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu. S odkazem na nejmenovaného mluvčího izraelského premiéra o tom dnes informovala agentura AFP.

"K otázce anexe vám mohu říci, že o tom už dlouho mluvíme s Američany," řekl podle mluvčího Netanjahu na schůzi se zákonodárci z jeho pravicové strany Likud.

Západní břeh Jordánu a východní část Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967. Tato území mají spolu s Pásmem Gazy tvořit budoucí palestinský stát, o jehož vznik Palestinci dlouhodobě usilují. Oblast je v současnosti domovem 600.000 izraelských Židů.

Osady na okupovaném území Palestinci označují za nelegální a zcela v rozporu s možností vytvoření dvou států. Stejné stanovisko rovněž zaujímá značná část mezinárodního společenství.

Napětí v regionu se zvýšilo poté, co Trump v prosinci 2017 označil Jeruzalém za hlavní město Izraele a oznámil svůj záměr přesunout tam z Tel Avivu americkou ambasádu. Trumpův viceprezident Mike Pence při své návštěvě Izraele koncem ledna toto stanovisko zopakoval s tím, že Spojené státy plánují svou ambasádu přesunout do Jeruzaléma do konce příštího roku.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, zatímco izraelská vláda považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavního město židovského státu.