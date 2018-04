Jeruzalém - Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman odmítl výzvy k vyšetření úmrtí 15 Palestinců zabitých izraelskou armádou během pátečních protestů na hranicích Pásma Gazy, uvedla agentura Reuters. Izraelští vojáci podle ministra jednali přiměřeně, mířili jen na násilné útočníky a ti, kteří protestovali mírumilovně, nebyli nijak zraněni.

Vedení radikálního hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy, v sobotu uvedlo, že pět ze zabitých Palestinců bylo příslušníky jeho vojenského křídla, podle Izraele k Hamásu náleželo osm mrtvých a další dva byli členy jiných radikálních skupin.

K nezávislému vyšetřování střetů vyzvali generální tajemník OSN António Guterres i šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. "Izraelští vojáci dělali, co bylo třeba. Myslím, že si naši vojáci zaslouží medaili," řekl Lieberman armádnímu rozhlasu. "A pokud jde o vyšetřovací komisi - žádná nebude," dodal.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan již v sobotu označil útok Izraele za nelidský a kritizoval Západ, který odsoudil tureckou vojenskou intervenci v syrském Afrínu, za dvojí přístup. Dnes se opřel přímo do izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a nazval ho teroristou. "My máme co dělat s teroristy, vy ale nikoli, protože jste sami teroristický stát," vzkázal Erdogan Netanjahuovi na shromáždění se svými stoupenci v Adaně. "Jste okupantem. A jste také teroristou," dodal.

Již během celého týdne si Palestinci v Pásmu Gazy postupně začali stavět stany u hranic s Izraelem. V pátek pak zahájili protest nazvaný "Pochod za návrat". Nejprve šlo o demonstrace vsedě, brzy se ale shromáždění vymklo kontrole. Stovky Palestinců nereagovaly na výzvy organizátorů a izraelských vojáků a začaly zapalovat pneumatiky a házet kameny na příslušníky izraelské armády. Ti proti nim zasáhli. Protesty jsou plánované na více než šest týdnů a měly by podle plánu vyvrcholit v polovině května, v den výročí vzniku státu Izrael.