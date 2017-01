New York - Rozsah izraelských osad na palestinském území je tak podstatný, že ohrožuje možnost vzniku palestinského státu. V rozhovoru pro televizi CBS, posledním ve funkci prezidenta, to v neděli prohlásil Barack Obama. Popřel ale, že by mezi USA a Izraelem došlo k "velké roztržce".

"Vzhledem k našim investicím v regionu a s ohledem na hluboký zájem o Izrael si myslím, že (USA) jsou oprávněny říct příteli, že to je problém," konstatoval Obama. "Bude to mít dlouhodobé následky pro mír a bezpečnost v regionu," dodal.

Nastupující americký prezident Donald Trump zaujímá vůči Izraeli vstřícnější stanovisko a obvinil Obamovu vládu, že se k židovskému státu chová "s totálním opovržením". O víkendu Trump rovněž prohlásil, že odcházející prezident staví předání moci v Bílém domě do cesty "pobuřující překážky".

Obama v rozhovoru pro CBS připustil, že předání moci je "neobvyklé". USA podle odcházejícího prezidenta vstupují do éry, kdy "množství lidí dostává informace přes twitter a krátké zprávy v telefonu". Je to sice silný, ale zároveň nebezpečný způsob komunikace, protože rozesílání krátkých zpráv vyvolávajících kontroverze není proces, který by vedl ke skutečnému řešení problémů, řekl Obama.

Končící šéf Bílého domu v souvislosti s Trumpem vybídl Američany, aby "toho chlapíka nepodceňovali". Vyzval republikány a Trumpovy stoupence, aby nezapomněli, že "při postupu vpřed nelze vyprazdňovat určité normy a ústavní tradice". Jejich existence má svůj důvod.

Zprávami o ruských hackerských útocích na USA, které podle amerických zpravodajců měly za cíl ovlivnit prezidentské volby v Trumpův prospěch, byl Obama pohoršen. Upozornil rovněž na napjatý vztah Trumpa s americkými tajnými službami. "Nemůžete se správně rozhodovat, pokud si nevybudujete vztahy s touto (zpravodajskou) komunitou," řekl končící prezident v rozhovoru pro CBS.