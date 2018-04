Gaza - Izraelští vojáci dnes na hranicích s Pásmem Gazy zastřelili při dvou různých incidentech tři Palestince, kteří se podle izraelské armády snažili dostat přes hraniční plot do Izraele. Informovala o tom dnes agentura DPA. Podle mluvčího armády byli tři další Palestinci zadrženi, když se snažili dostat na izraelské území. Na hranicích Pásma Gazy s Izraelem se už měsíc konají organizované protesty Palestinců za návrat na jejich historická území.

Izraelští vojáci dnes na dvou místech podél hranic Pásma Gazy s Izralem zahájili střelbu na čtyři Palestince, kteří se podle armády snažili překonat hraniční plot směrem do Izraele. Tři z nich zabili a čtvrtého zatkli. Na jiném místě, na jihu Pásma Gazy, dnes izraelská armáda dva Palestince zatkla poté, co se podle ní pokusili dostat do Izraele.

Hranice Pásma Gazy s Izraelem jsou od konce března dějištěm protestů, které organizují různé skupiny, včetně radikálního hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy už deset let vládne. Cílem protestů, které jsou naplánovány až do poloviny května, je návrat Palestinců na území, kde před 70 lety vznikl stát Izrael. Z něj pak uprchly nebo byly vyhnány statisíce Palestinců. V den tohoto výročí 14. května mají protesty vrcholit pochodem přes hranici.

Protesty si za měsíc vyžádaly už na 47 obětí z řad Palestinců a několik tisíc zraněných. Někteří Palestinci při protestech, které bývají nejintenzivnější vždy v pátek, zapalují pneumatiky a házejí na izraelské vojáky kameny. Ty reagují střelbou, ale i ostrými náboji. Izraelská armáda na hranici nasadila i tanky a odstřelovače. Jako nepřiměřené použití síly označil izraelskou střelbu například vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn.

Pásmo Gazy už deset let čelí izraelské a egyptské blokádě, která je jednou z příčin špatné ekonomické situace v této oblasti, v níž žije na dva miliony Palestinců.