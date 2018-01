Vůdce palestinské samosprávy Jásir Arafat (na archivním snímku z června 2004) zemřel 11. listopadu ve vojenské nemocnici Percy v Clamartu u Paříže. Pětasedmdesátiletý Arafat byl převezen z Ramalláhu do francouzské nemocnice 29. října s dosud neznámou diagnózou. O týden později upadl do komatu a byl napojen na podpůrné přístroje. Jeho stav se neustále zhoršoval, postupně mu selhala nejen játra a ledviny, ale kvůli krvácení mu fungoval jen částečně také mozek.

Jeruzalém - Izrael naplánoval v roce 1982 operaci s cílem zavraždit tehdejšího vůdce Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Jásira Arafata. Izraelské stíhačky měly sestřelit letadlo mířící s Arafatem z Atén do Káhiry. Na poslední chvíli byla operace odvolána. Vyplývá to z nové knihy Ronena Bergmana zabývající se historií plánovaných likvidačních akcí Izraele.

Arafat měl být zabit měsíc po porážce OOP za bojů v Libanonu, po nichž se musely tisíce bojovníků OOP z Libanonu stáhnout. Arafat byl mezi nimi. Izraelská rozvědka Mossad získala 22. října 1982 od svých zdrojů v OOP informaci, že Arafat poletí následujícího dne z Atén do Káhiry. Mossad povolal na letiště do Atén dva své agenty s úkolem Arafata identifikovat a potvrdit, že do letadla nastoupil.

Podle Bergmanovy knihy tehdejší ministr obrany Ariel Šaron tlačil na náčelníka generálního štábu armády Rafaela Ejtana, aby operaci schválil. Armáda uvedla do pohotovostního stavu dva stíhací letouny na základně u Rehovotu. Agenti 23. října odpoledne z Atén potvrdili, že viděli Arafata. "Je tady," sdělili do Tel Avivu. Letadla vzlétla, ale čekalo se na poslední rozkaz velitele letectva Davida Ivryho, který měl stále pochybnosti.

"Nespolkl jsem to. Nebylo mi jasné, proč Arafat míří do Káhiry, podle rozvědky tam v té době neměl co dělat. A pokud tam letěl, proč v nákladním letadle, což pro muže jeho postavení nebylo dost důstojné. Požádal jsem Mossad, aby totožnost znovu ověřil," sdělil Ivry v rozhovoru Bergmanovi. Agenti v Aténách znovu poslali potvrzení totožnosti s tím, že si "objekt nechal narůst delší vousy". Letadlo, v němž měl být Arafat, z Atén odstartovalo v 16:30 a Ejtan dal Ivrymu rozkaz letadlo sestřelit.

"Bez mého svolení střílet nebudete. Je to jasné: Ani v případě komunikačních problémů nezačnete střílet, dokud neuslyšíte můj rozkaz," popsal Ivry situaci. Ejtanovi řekl, že stále chybí konečná pozitivní identifikace. Měl strach z následků v případě, že by Izrael zabil někoho jiného než Arafata. Obrátil se na velení vojenské rozvědky a na Mossad a žádal o vizuální identifikaci cíle. Pětadvacet minut po vzletu stíhaček měl Ivry telefonát a dozvěděl se, že "se objevily pochybnosti". Mossad z jiného zdroje zjistil, že vůdce OOP nebyl v Řecku a že na palubě letadla zřejmě nemůže být on.

Ivry vydal pilotům příkaz, aby čekali na další rozkaz. Po další půlhodině se Mossad a vojenská rozvědka shodly, že v letadle je Arafatův bratr. Fathí Arafat byl pediatr a zakladatel společnosti palestinského červeného půlměsíce, který doprovázel 30 palestinských dětí zraněných při útoku na palestinské uprchlické tábory Sabra a Šatíla v Libanonu. Fathí Arafat je vezl k léčbě do Egypta. Jásir Arafat se stal palestinským vůdcem a zemřel v roce 2004 v Paříži.