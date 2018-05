Jeruzalém - Izraelská armáda dnes zneškodnila desítky dělostřeleckých granátů a raket odpálených z palestinského Pásma Gazy. Šlo o nejrozsáhlejší palbu z Gazy za poslední roky. Izrael podle agentury Reuters krátce nato bombardoval pozici ozbrojenců z radikální skupiny Islámský džihád. Na izraelské straně je pět zraněných, z toho tři vojáci, na palestinské nikdo. Ozbrojená křídla palestinských skupin Hamás a Islámský džihád se ve společném prohlášení k útokům přihlásila.

Na několik cílů na izraelském území bylo odpáleno ve dvou vlnách nejprve 28 dělostřeleckých granátů, další pak o několik hodin později. Většinu zneškodnil protiraketový systém nazývaný Železná kupole (Iron Dome), uvedla v prohlášení izraelská armáda. Izraelský list Haarec ale informoval, že jedna střela dopadla na dvůr školky, než měly přijít děti. V jižním Izraeli dnes zněly sirény upozorňující na nebezpečí nejméně desetkrát a lidé museli běžet do krytů. Izraelské úřady sdělily občanům jižního Izraele, že ve středu budou školy v provozu jako obvykle, ale budou zpřísněna bezpečnostní opatření.

Izraelská armáda zaútočila na 30 cílů v Pásmu Gazy a kromě jiného zničila další tunel pod hranicí. Od roku 2017 jde o desátou zničenou podzemní chodbu budovanou radikály v Gaze.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následně z útoků obvinil hnutí Hamás a Islámský džihád a oznámil, že izraelská armáda bude na palbu reagovat. Obě skupiny se večer ve společném prohlášení k útokům přihlásily. Šlo podle nich o odvetu za předchozí izraelské útoky na jejich pozice v pásmu. "Zločiny (Izraele) nemohou být tolerovány," uvádí se v prohlášení.

Radikální islamistické hnutí Hamás, které v Gaze vládne, ráno oznámilo, že z přístavu v Gaze vyplouvá loď s nemocnými a studenty s cílem prolomit 11 let trvající izraelskou a egyptskou námořní blokádu. Izraelské námořnictvo loď na moři zastavilo a medici nabídli, že nemocné ošetří. Zadrženo bylo 17 osob. S lodí vyplulo ještě několik menších plavidel, která ale zůstala v povolené zóně vzdálené 16 kilometrů od břehu. Námořnictvo oznámilo, že zadržená loď bude odtažena do přístavu Ašdod a osoby z ní dopraveny do Pásma Gazy.

Netanjahu na večer svolal schůzku bezpečnostních představitelů a armáda varovala uživatele sociálních sítí před šířením poplašných zpráv o chystané vojenské operaci proti Gaze. Ministr pro tajné služby Israel Kac řekl, že Izrael je na prahu války. "Jestli palba z pásma neskončí, budeme muset znásobit reakci a situace se může zhoršit," řekl.

Mluvčí palestinské samosprávy vyzval svět k intervenci v Gaze, aby se "zastavily izraelské útoky" na Palestince. Za situaci je podle něj odpovědný Izrael. Podle amerického zmocněnce pro Blízký východ Jasona Greenblatta dokáže Hamás nabídnout jedině teror. Rada bezpečnosti OSN podle svého mluvčího situaci sleduje. České ministerstvo zahraničí na své webové stránce v reakci uvedlo, že "ostře odsuzuje bezohledné útoky vedené z Gazy na izraelské civilisty včetně dětí a plně podporuje právo Izraele na jeho bezpečnost".

Izraelské letectvo v pondělí podniklo nálety na cíle na severu Pásma Gazy a usmrtilo pětadvacetiletého člena vládnoucího radikálního hnutí Hamás. Izraelská armáda také zadržela dva obyvatele Pásma Gazy, kteří se snažili dostat na izraelské území a měli u sebe nože a materiál pro výrobu zápalné bomby.