New York - Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová dnes ocenila Izrael za zdrženlivost při pondělním zásahu proti palestinským demonstrantům na hranici Pásma Gazy. Izraelci v pondělí zabili 58 lidí a dnes při klidnějším protestu dalšího člověka. Haleyová v Radě bezpečnosti OSN násilí připsala palestinskému hnutí Hamás, které pásmu vládne.

Hamás "provokuje k násilnostem mnoho let, začal s tím dlouho před přesunem našeho velvyslanectví" do Jeruzaléma, řekla Haleyová. Protesty za právo na návrat palestinských uprchlíků do jejich původních domovů v dnešním Izraeli se konaly ve stejný den, kdy Spojené státy v Jeruzalémě otevřely velvyslanectví, přesunuté z tel Avivu.

"Žádná země v této místnosti by nejednala s větší zdrženlivostí, než s jakou jednal Izrael. Hamás je se včerejšími (pondělními) výsledky spokojen. Spojené státy litují mrtvých, ale v té oblasti je mnoho násilí," sdělila Haleyová. Ve svém projevu také vyjádřila politování nad tím, že se v Radě bezpečnosti OSN více nemluví o íránských intervencích v Sýrii a Jemenu.

Dnešní zasedání Rady bezpečnosti OSN věnované násilí na hranici Pásma Gazy začalo chvílí ticha za palestinské oběti. O svolání schůzky požádal Kuvajt, jehož velvyslanec při OSN chce Radě předložit rezoluci požadující ochranu palestinských civilistů. Členům patnáctičlenné rady ji předloží pravděpodobně ve středu, o termínu hlasování se zatím nerozhodlo.