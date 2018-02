Praha - Titul Spravedlivý mezi národy za záchranu Židů v době holokaustu dnes dostal in memoriam československý evangelický duchovní Václav Čermák. Na Novoměstské radnici v Praze dnes medaili s nápisem Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý vesmír převzala od izraelského velvyslance Daniela Merona jeho dcera Marie Čermáková. Její otec pomohl bez ohledu na riziko pro sebe a svou rodinu v době Slovenského národního povstání dvěma židovským rodinám.

"Já si to vůbec nezasloužím, protože já jsem se vůbec nepřičinila o nic z toho, co dělal můj otec," řekla dojatá dcera statečného muže, která dnes žije v Praze 2. "Vím jen, že můj otec byl pokrokový člověk, velký vlastenec, člen odboje, že pomáhal všem trpícím, ať už politicky nebo rasově pronásledovaným, že to dělal z lásky a ze své křesťanské povinnosti," uvedla. "Nedělal to kvůli nějaké odměně, nevím, jestli by byl vůbec rád, že je oceněn. Dělal to právě proto, že je to to nejlepší, co může udělat," řekla. Dodala, že je hrdá na své rodiče.

Václav Čermák se stal 117. Čechem či Čechoslovákem, kterému titul udělil Stát Izrael. Na celém světě je takto oceněných hrdinů ke 27.000. Izraelský velvyslanec dnes uvedl, že podobné příběhy dokládají, že vždycky i v těžkých chvílích existuje jiskřička naděje. Pastor Čermák se mohl rozhodnout jinak, on se rozhodl pomoci dvěma rodinám, jeho osobní volba je příkladem, uvedl.

Generální sekretář Federace židovských obcí Tomáš Kraus připomněl, že pamětníci událostí před více než 70 lety pomalu odcházejí, a právě proto je potřeba, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí nejen v regionu, kde se staly, ale i mezi lidmi v Evropě a na celém světě. Zmínil také jako význam udílení ocenění Spravedlivý mezi národy dopis, který v pondělí několik desítek polských držitelů tohoto titulu zaslalo premiérům Polska a Izraele. Apelují na ně, aby ukončili emotivní diplomatický spor kvůli novému polskému zákonu, který trestá až tříletým vězením připisování odpovědnosti za holokaust Polákům.

Událost, za kterou byl oceněn Václav Čermák spolu se dvěma Slováky, Ľudovítem Repášem a Jánem Balciarem, se stala během Slovenského národního povstání v roce 1944. Při pronásledování Židů a příslušníků odboje musely dvě židovské rodiny, Weisenbergerovi a Schönfeldovi, opustit své domovy v Prešově. Repáš, zaměstnanec prešovské radnice, jim zajistil falešné dokumenty a poslal je za Čermákem, baptistickým kazatelem v Klenovci. Čermák se postaral o obě rodiny - Weisenbergerovy, kteří nyní používají jméno Vašenko, pomohl ukrýt v Grlici a Schönfeldovy, nyní Váňovy, poblíž vlastního domova. Později se všichni včetně těhotné Balciarovy ženy a několika dětí vydali hledat úkryt v horské chatě. Jejich řady později rozšířila ještě jedna Židovka. Všech šest ukrývaných Židů se společně s jejich zachránci v chatě dožilo konce války.