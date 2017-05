Právě zveřejněno

New York - V úterý se na pultech amerických knihkupectví objevila druhá kniha Ivanky Trumpové nazvaná Women Who Work: Rewrite the Rules for Success (Pracující ženy: Nová pravidla úspěchu). Bývalá modelka, později podnikatelka a matka tří dětí a nakonec členka prezidentské administrativy v ní ženám radí, jak vyvážit život rodinný s tím profesním a zároveň dosáhnout osobního naplnění. Odkazuje přitom i na další úspěšné ženy a skládá hold i své české matce Ivaně.

Zatímco ve své první knize The Trump Card (Trumpova karta) z roku 2009 Ivanka nešetřila profesními radami, historkami o svém otci, jmény celebrit a frivolitou, v druhé knize nabral její tón na vážnosti. Od první knihy ji dělí tři potomci a pětatřicetiletá Trumpová se začala stavět za ženská práva - nejprve prostřednictvím své módní značky, nyní z pozice neplacené rádkyně v Bílém domě.

V nové knize také píše o své české matce Ivaně, první Trumpově ženě. Ta podle své dcery dokonale zosobňuje "ženu mnoha dovedností", která v dobách, kdy mnoho žen v nemovitostech nepůsobilo, dokázala "na vysokých podpatcích puntičkářsky dohlížet" na stavbu hotelu.

Agentura AP si všímá rozdílů mezi oběma knihami v několika oblastech. V první knize například nynější "americká první dcera" barvitě líčila, jaké to bylo vyrůstat jako dcera Donalda Trumpa. Otcův newyorský mrakodrap Trump Tower prý tehdy obýval Michael Jackson a zúčastnil se představení Louskáčku, v němž Ivanka jako dítě tančila. Jinde vzpomíná na zápas Mika Tysona v Atlantic City a na to, jak se její otec snažil uklidnit rozvášněný dav, když Tyson poslal soupeře k zemi po 91 sekundách.

Tón druhé knihy a vhledy do soukromí jsou o poznání umírněnější, ale i tak se Trumpová se čtenáři podělí o několik rodinných okamžiků. Popisuje například, jak si před dětmi sedícími na pohovce nacvičovala řeč na celonárodní sjezd republikánů. Rozebírá také židovský sabat - před sňatkem s Jaredem Kushnerem totiž přestoupila k judaismu.

V první knize Trumpová z pozice podnikatelky píše, že vždy chodila do kanceláře i v neděli a zaměstnanci následovali jejího příkladu. V druhé knize uvádí z pozice matky, že si je vědoma nutnosti zdravějšího nastavení hranic. Povzbuzuje ženy, aby si v zaměstnání zkusily domluvit flexibilnější pracovní dobu a práci z domova.

Kniha od ženy pro ženy odkazuje na řadu úspěšných vzorů - na hvězdu amerických médií Oprah Winfreyovou nebo na číslo dvě společnosti Facebook Sheryl Sandbergovou. Trumpová ale uvádí i Anne-Marie Slaughterovou, která se před pěti lety proslavila článkem, v němž vysvětlovala, proč opustila práci v Obamově administrativě, aby mohla trávit více času s rodinou.

Chůvy a hospodyně, které Trumpové den co den vydatně pomáhají, se ale v jejím textu takřka nevyskytují, třebaže jim na konci knihy děkuje.