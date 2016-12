New York - Dva cestující museli ve čtvrtek v New Yorku opustit letadlo společnosti JetBlue poté, co jeden z nich slovně napadl nejstarší dceru nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Váš otec zničí zemi," křičel na Ivanku Trumpovou cestující, zatímco letadlo se chystalo k odletu z Kennedyho letiště v New Yorku. Podle svědků Ivanka ignorovala dotyčného a snažila se zabavit děti za pomoci hraček.

Aerolinky JetBlue ujistily v prohlášení, že nepřistupují k rozhodování o vyloučení cestujícího z přepravy lehkovážně. "Když posádka zjistí, že zákazník vyvolává konflikt na palubě, bude zákazník požádán, aby opustil letadlo, zvláště pokud se posádka obává, že hrozí další vyhrocení sporu během letu," uvedly. Ujistily také, že se postarají, aby oba cestující mohli odletět příštím letem.

Jména pasažérů společnost neuvedla, nicméně krátce před odletem do Palm Beach na Floridě jeden z cestujících, newyorský profesor Matthew Lasner, napsal na twitteru, že na palubě běžného letu je i Ivanka se svým manželem Jaredem Kushnerem a trojicí potomků. "Můj manžel vyráží je obtěžovat," poznamenal. "Proč je v našem letu? Měla by letět soukromým letadlem," zvolal Lasnerův partner Dan Goldstein podle serveru TMZ.com. Podle Lasnerovy verze "můj manžel vyjádřil rozladění klidným tónem, ale personál JetBlue to zaslechl a vykopli nás z letadla".

V Palm Beach má Trump nemovitost, ve které hodlá s rodinou strávit vánoční svátky, poznamenala stanice BBC na svém webu. Agentura Reuters oproti tomu s odvoláním na televizi ABC tvrdila, že inkriminovaný let měl namířeno na Havaj.