New York - Bývalá manželka prezidenta USA Donalda Trumpa Ivana nechce, aby její první muž v roce 2020 znovu kandidoval na prezidenta. Řekla to v rozhovoru, který o víkendu zveřejnil internetový bulvární magazín Page Six. Má také starost o svou dceru Ivanku Trumpovou, která je prezidentskou poradkyní. Byla by radši, kdyby se Ivanka stranila politiky.

"Myslím, že to není nutné," komentovala Trumpovy plány na druhý prezidentský mandát rodačka ze Zlína, která se v roce 1977 stala první manželkou nynějšího prezidenta USA. "Žije si dobře a má všechno. V době příštích voleb mu bude nějakých 74 a měl by možná radši hrát golf, užívat si svého štěstí," poznamenala. Její bývalý muž, který předloni překvapivě vyhrál prezidentské volby, se plány na další kandidaturu v roce 2020 netají.

Trumpovi podle jeho bývalé ženy "zřejmě chybí trocha svobody". Nepředstavoval si nejspíš, co všechno znamená být prezidentem. "Je to tolik informací, musíte znát celý svět," řekla devětašedesátiletá Trumpová, která se podle Page Six pohybuje mezi floridským Miami a jižní Francií, kde bydlí. Přítele prý čtyřikrát rozvedená Čechoameričanka nemá, ale má "po celém světě kamarády".

Přestože se s Trumpem v roce 1992 rozvedla, když vyšel najevo jeho poměr s pozdější ženou Marlou Maplesovou, zůstali si bývalí manželé blízko. "Mluvíme spolu každý měsíc," řekla newyorskému serveru. Zajíždí i na Trumpovo letovisko Mar-a-Lago na Floridě, ale výhradně během týdne, protože o víkendech "je tam každý a každý se chce fotit".

Vůči nynější první dámě Melanii Trumpové cítí Ivana sympatie. "Je mi jí líto, protože vím, jak jsem se sama cítila. Hodně to bolí," poznamenala v souvislosti s aktuálním skandálem kolem bývalé pornoherečky Stormy Daniels, s nímž měl údajně Trump poměr rok po svatbě s Melanií.

"Rozvedla jsem se s Donaldem okamžitě (po provalení aféry s Maplesovou), protože jsem si řekla, že mám žít s člověkem, který když řekne, že jde hrát golf, budu přemýšlet, jestli šel opravdu na golf," prohlásila. "Mám svou čest a důstojnost, ale tak mnoho žen po celém světě žije s muži, o jejichž nevěře vědí. Každý se s tou situací vyrovnává po svém," dodala. Do provalení aféry ale prý svého prvního muže po dobu patnáctiletého svazku nikdy z nevěry nepodezírala.

Pro Stormy Daniels, jejíž tvrzení o intimním poměru Trump popírá, Ivana Trumpová nemá dobré slovo. "Nehraje čestně. Platí ji za nahotu, tančí u tyče a bůhvíco ještě dělá," řekla.

Ivaně Trumpové se po roli první dámy nestýská. "Upřímně řečeno jsem radši, že je tam ona (Melania). Ráda dělám, co chci, jdu kam chci a s kým chci," prohlásila s tím, že první dáma je de facto vězněm. "Je to těžká role, protože nemůžete nikam jít. Nemůže jít na nákup, do divadla nebo do restaurace, protože má Tajnou službu (prezidentskou ochranku), 15 aut vpředu a 15 vzadu. Je trochu uvězněná v Bílém domě, Donald má práci od rána do večera, je to workoholik."

Starost má Ivana Trumpová o svou dceru Ivanku, jednoho ze tří potomků z manželství s Trumpem. "Byla bych radši, kdyby se vrátila do New Yorku," popsala situaci dcery, která působí v Bílém domě jako poradkyně svého otce. "Politika je špinavá a v módě by byla svým vlastním pánem," komentovala situaci šestatřicetileté dcery, která před vstupem do politiky řídila vlastní módní byznys.

Trumpová zároveň věří, že její bývalý manžel v politice obstojí. "Neskočí každému na kdejaký nesmysl. S Putinem chce být radši přítel než nepřítel, stejně jako s kterýmkoli jiným politikem na světě. Putin je, myslím, doopravdy nejtvrdší chlapík na světě. Je vždycky lepší být politicky korektní a přátelský. Ale Donald mu všechno nezbaští, to je jisté," řekla Ivana Trumpová v rozhovoru pro server Page Six.